Suomen ja Etelä-Pohjanmaan kasvu ja tulevaisuus ovat vahvasti sidoksissa koulutukseen, TKI-rahoitukseen ja tutkimukseen. TKI-rahoituksesta (tutkimus, kehitys ja innovaatio) on päästy hallitusneuvotteluissa sopuun parlamentaarisen työn pohjalta, mikä on selkeä signaali panostuksista kasvuun, samalla kun asioita on priorisoitava talouden ehdoilla.

Tämä on tärkeä askel kohti kestävää talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista. Tutkimuksen ja kehityksen avulla voidaan luoda uusia innovaatioita ja teknologioita, jotka edistävät talouden kehitystä ja luovat uusia työpaikkoja.

Seinäjoen Ammattikorkeakoululle TKI-rahoitus on jo aiemminkin tuonut merkittäviä lisäresursseja tutkimustyöhön. Rahoitus mahdollistaa sen, että oppilaitos voi kehittää ja varmistaa sen, että niissä tehdään laadukasta tutkimusta.

On tärkeää, että Etelä-Pohjanmaan koulut tekevät yhteistyötä yritysten kanssa, jotta uusia innovaatioita voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tämä voi auttaa yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita, jotka voivat kilpailla kansainvälisillä markkinoilla.

Koulutuspaikkojen niukkuus on keskeisin syy alueemme muuttotappioon. Tilanne suoraan sanottuna pakottaa alueemme nuoret lähtemään opiskelumahdollisuuksien perässä toisaalle ja vain osa palaa takaisin seudulle. Kun työikäinen ja koulutettu väki vähenee, niin kasvun mahdollisuudet heikentyvät alueemme yrityksillä. Jo nyt tämä on pullonkaula kasvulle ja palveluiden tuottamiselle.

Hallitusneuvotteluissa onkin tunnistettava, että suomalaisten koulutusastetta nostetaan tehokkaimmin osoittamalla uudet aloituspaikat sinne, missä niillä saadaan kaikkein nopeimmin vaikuttavuutta. Tilastot ovat tässä Etelä-Pohjanmaan puolella. Maakunnassamme valmistuvat korkeakouluopiskelijat työllistyvät kaikkein parhaiten. Jopa yhdeksän kymmenestä työllistyy valmistuttuaan.

Maakunnassamme korkeakoulutuksen saatavuus on poikkeuksellisen alhainen suhteessa nuorten määrään. Se mikä meille on kuitenkin annettu, on hoidettu kiitettävästi. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on valittu useana vuonna Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi.

Panostukset Etelä-Pohjanmaalle tuottavat takuulla toivottua tulosta ja talouskasvua, mitä nyt Suomi tarvitsee.

Jesse Luhtala

Valtuustoryhmän puheenjohtaja, kok.