Maailma on sekaisin kuin seinäkello. Venäjä hyökkää naapuriinsa, jalkapalloa pelataan kyseenalaisissa olosuhteissa ja sähkö maksaa maltaita.

Takanamme on haastava vuosi. Edessämme on epävarmuutta. Olen aina ollut toiveikas tulevaisuuden suhteen - sillä tavoin järkevissä määrin. Niin olen nytkin.

Maailman myllerrys on tuntunut Seinäjoellakin. Ukrainalaiset on toivotettu lämpimästi tervetulleiksi. Tarvitsemme kaiken motivoituneen työvoiman seinäjokisiin yrityksiin. Tänne tulijoita varten on rakennettu vastaanottopalveluita helpottamaan kotiutumista. Näille palveluille on kovasti kysyntää ja olen iloinen, että esimerkiksi Moni-info vakiinnutti paikkansa Seinäjoella.

Samaan aikaan vietävää pettymystä nykymenoon aiheuttaa ymmärrys siitä, että ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan sodan vuoksi. Eikö ihmiskunta ole oppinut mitään?

Maailmanlaajuinen pandemia ei ole väistynyt tai poistunut. Koronaviruksen kanssa on opittu elämään, eikä yhteiskuntaa ole enää jouduttu pysäyttämään tai tekemään laajoja sulkuja. Tartuntalukemat ovat kuitenkin korkealla ja sairaalahoidon tarvetta niin paljon, että perustyöstä joudutaan pahimmillaan nipistämään. Influenssat pyyhkivät samanaikaisesti yli maan ja vähemmän puoleisesti näkee maskeja pidettävän.

Muistan, kun koronaviruksen ensi aikoina esiintyi yllättävän vähän vatsatauteja ja lenssuja. Tämä oli ehkä tulosta siitä, että käytimme maskeja ja pesimme ennätysinnokkaasti käsiämme? Nämä opit eivät saisi nytkään unohtua.

Maailmalla (ja Seinäjoella) valmistaudutaan viettämään joulua ja vastaanottamaan uusi vuosi. Ensi vuoden alusta paljon perustason vastuita siirtyy kaupungista hyvinvointialueelle.

Uuden vuoden toiveena ja myös lupauksena on hyvän yhteistyön rakentuminen kaupungin hyvinvointia luovien palveluiden ja hyvinvointialueen korjaavien palveluiden välille. Ihmisten teoissa ja arjessa yhteistyö mitataan ja meidän johtajien tehtävänä on pyrkiä poistamaan mahdollisia hyvän yhteistyön esteitä.

Seinäjoen asukasmäärä kasvaa nyt ja tulevaisuudessa. Nämä asukkaat tarvitsevat palvelunsa hyvinvointialueelta ja yhteistä suunnittelua tarvitaan niin ylläpitämiseen kuin toiminnan kehittämiseen.

Näin kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyön alkumetreillä haluan muistuttaa osaoptimoinnin vaaroista. Julkinen talous mataa Suomessa ja julkisen talouden yhtä osa-aluetta yksisilmäisesti korjaten ei kokonaisuus kehity toivotulla tavalla. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Arvoisa lukija. Toivotan Sinulle ja läheisillesi oikein rauhallista joulua ja mahtavaa uutta vuotta 2023. Pysytään yhdessä mukana kotikaupunkimme menossa ja olkoon kyyti tulevana vuonna yhtä vauhdikasta.

Positiivisesti tulevaa odottaen

Jaakko Kiiskilä

kaupunginjohtaja

Seinäjoen kaupunki

ps. Tervetuloa mukaan uutta vuotta vastaanottamaan kansalaistorille 31.12. kello 19. Allekirjoittaneen puheen lisäksi luvassa myös ilotulitus.