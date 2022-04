Mietin, miten esitän asioita muille

"It’s a question of presentation” tapasi sanoa entinen pomoni vuosien takaa. Tuossa englanninkielisessä lauseessa on kysymys siitä, että on merkityksellistä, miten esität asioita.

Vaikeat ja haastavat asiat etenevät parhaimmillaan joutuisasti esittämällä ne hyvässä hengessä. Toisaalta täysin päivänselvät asiat voivat jumittua tapaan, miten esität asioita muille.

Kysymys on siis toisen ihmisen kunnioittamisesta ja asioiden esittämisestä hänelle sopivalla tavalla. Siitä, että arvostat toista ihmistä niin paljon, että näet hieman vaivaa kommunikoinnissa. Oletko törmännyt siihen, että saat koppavan ja käskyttävän viestin ilman tervehdystä? Tai törmännyt vastaantulevaan puolituttuun ihmiseen, jolle olet ilmaa?

Meistä jokainen on. Eikä tilannetta helpota se, että me eteläpohjalaiset tapaamme olla vähän oikoosia. Minä mukaan lukien.

Oma työni maakuntajohtajana on kolmen kuukauden kokemuksen perusteella yhden sortin unelmatyö. Tehtävä on vaativa ja odotuksia on paljon. Minulta odotetaan paljon ja minä odotan muilta paljon.

Siksi pysähdyn miettimään sitä, miten esitän asioita muille. Onko minulla riittävästi tilannetajua ja herkkyyttä ymmärtää muita? Onko minulla taitoa esittää asioita niin, että saan ihmisiä mukaan maakunnan yhteisten tavoitteiden taakse ja toisaalta vakuutettua muut Etelä-Pohjanmaan erinomaisuudesta?

En yksinkertaisesti näe vaihtoehtoa kehittää maakuntaamme eteenpäin muutoin kuin syventyvällä yhteistyöllä. Olemalla samalla puolella. Silloin on merkitystä, miten me kommunikoimme toisillemme.

Ei tarvitse olla suuri ennustaja, kun voi sanoa, että ajat tulevat olemaan merkittävästi haastavampia tulevaisuudessa. On siis aika panostaa hyvään kommunikointiin ja yhteistyön rakentamiseen. Sellainen alue paitsi menestyy myös pärjää maailman tyrskyissä.

Nyt on ehdottomasti aika pitää huolta myös siitä, että naapuri menestyy. Tätä voin soveltaa vaikkapa omaan työhöni kuivan maan maakuntajohtajana ja jatkaa työtä satamien puolestapuhujana. Tätä voi soveltaa eteläpohjalainen kuntakenttä vahvemman yhteistyön rakentamisessa. Harvoin jos koskaan on itseltä pois se, mitä toisella on.

Päteehän tämä tapa toimia myös jokapäiväiseen arkeemme. Pidetään huolta, että kuuntelemme toisiamme paitsi korvilla myös silmillä. Pidetään huolta, että sellaista työpaikkaa ei Etelä-Pohjanmaalta löydy, jossa ei tervehditä muita ja kohdella toisia hyvin. Ja minkä lisäarvon saammekaan, jos vaikeistakin asioista on mahdollisuus löytää yhteisymmärrys.

Johtopäätöksenä voi todeta, että viisas pomoni antoi jo 20 vuotta sitten mainion ohjeen, joka pelastanut monelta hankalalta tilanteelta. Asiaa pitää tosin jatkuvasti muistutella itselleen.

Heli Seppelvirta

maakuntajohtaja