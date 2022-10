Mikä on se teko, josta toivoisit itsesi muistettavan?

Syyskuussa Helsingissä vietettyjen Kirkon Diakoniapäivien avajaispäivän luento-osuuksissa itseäni pysäytti tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan kysymys: ”Mikä on sinun tekosi tulevaisuuden rakentajana?” Jaan tämän kysymyksen nyt sinulle. Otatko haasteen vastaan?

Tulevaisuuden ennakoiminen ei ole helppoa nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Eikä se ole koskaan tainnut sitä olla. Aina on ollut ja tulee olemaan tekijöitä ja asioita, jotka voivat muuttaa tulevaisuuden ennakoimista.

Meitä nykyihmisiä yhdistäviä asioita on maapallon laajuisesti paljon, kuten vaikkapa huoli ilmaston tilasta. Suhtautuminen ilmastonmuutokseen jakaa mielipiteitämme. Kannanotot puolesta ja vastaan voimistuvat, kun takana on monta vähemmän talvista viikkoa lauhoine päivälämpötiloineen. Tai kun kesän helteet kohoavat lukemiin, joihin emme ole pohjoisella maapallon puoliskolla tottuneet.

Kristillisen eetoksen ytimessä on ajatus siitä, että tee lähimmäisellesi niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän. Rakkauden kultaiseksi säännöksikin tätä kehotusta kutsutaan. Maailmanpoliittista tilannetta tarkastellessa on helppo todeta, että tälle rakastamisen kehotukselle on juuri nyt erityinen tilaus.

Mitäpä jos huomisesta lähtien alkaisimme rakastamaan ja välittämään toinen toisistamme enemmän? Voisiko tämä esimerkiksi johtaa vihapuheen vähenemiseen sosiaalisessa mediassa? Tai voisimmeko lempeämmin hyväksyä erilaisuuttamme?

Seinäjoki on profiloitunut avaruuden kaupungiksi. Taannoin eräs samaan koulutukseen kanssani osallistunut totesi minulle: ”Voi miten nerokas oivallus Seinäjoen kaupungilta lanseerata itsensä avaruuden pääkaupungiksi!” Ehkäpä voisimme nimetä Seinäjoen myös rakkauden pääkaupungiksi? Nämä kaksi asiaa voisi hyvin yhdistää. Avaruudessa on tilaa rakkaudelle ja rakkaus synnyttää avaruutta. Sopivan kokoinen haaste myös koko Etelä-Pohjanmaalle.

Mistä teosta toivoisin, että minut aikanaan muistetaan? Haluaisin ajatella, että toivon ylläpitämisestä. Toivo on itselleni yksi niistä luovuttamattomista asioista, jota varten myös seurakunta ihmisineen on olemassa.

Toivoon kiteytyy vahvasti ajatus siitä, että ihmisinä ja ihmiskuntana tarvitsemme toinen toistamme nyt ja tulevaisuudessa.

Otto Savolainen

Diakoniajohtaja

Seinäjoen alueseurakunta