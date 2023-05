Minäkö muka lavatanssimaan…?

Yllätin vaimon pyytämällä hänet lavatanssin alkeiskurssille, monta vuotta sitten Tangomarkkinoilla.

Menestys oli kohtalainen, minkä takia menimme heti perään jatkokurssille. Se oli katastrofi, varsinkin tango.

Lavatanssit ovat minulle kaiken kaikkiaan täysin vieras juttu. Olen käynyt sellaisissa kerran, melontaretken yöpaikassa Lomakouherossa. Astuin sisään naistenhaun aikana, enkä ole vielä toipunut kokemuksesta. Tämän takia kynnys lavis-tunnille astumiselle oli korkea.

Tiedätkö laviksen? Minä en tiennyt vielä pari kuukautta sitten. Lavis on lavatanssien askeliin kehitetty kuntotreeni, jossa jumpataan ilman paria. Toisin sanoen kuin zumba latinorytmien tahdeissa.

Mutta niin vain huomasin astuvani ainoana miehenä Hyvinvointikeskus Pulssin peilisaliin viidentoista lavis-taitajan sekaan. Kaikkea se kotiseuturakkaus teettää. Piti vain testata, voisiko lavis sopia ohjelmanumeroksi Hyllykallio-seuran syyskarnevaaleille. Seuratoveri Helena lähti onneksi mukaan.

Vaan kuinka siinä kävi, kun 63-vuotias köntys uskaltautui näin vieraaseen lajiin ja ympäristöön?

Tällä kertaa kävi hyvin! Kukaan ei nauranut, vaan sain päinvastoin myötätuntoista kannustusta. Paikoin koin jopa liikunnan riemua, varsinkin Helenaa ja muita vieressä temmeltäviä vilkuillessa. Olin yleensä kaksi askelta perässä, minkä ansiosta osa askelista osui melkein jopa kohdalle.

Lavis on huikea keksintö! Suvaitsevaista, hyvin hauskaa ja erittäin hengästyttävää!

Emmekä askeltaneet vain jenkkaa, polkkaa ja valssia, vaan myös tangoa, jiveä ja twistiä. Jopa Hurriganesin Get On oli ohjelmassa. Ja kun esitimme loppunumerona ”minun Suomeni on auki kokonaan”, aloin itsekin olla aivan auki.

Lavis on puuttuva rengas maaseudun keskellä asuvan pikkukaupunkilaisen elämässä. Toisin sanoen kuin luotu hyllykalliolaiseen karnevaali-iltaan.

Vahvistin saman tien mainion ohjaaja-Sarin kiinnityksen, hyppäsin avantoon jäähdyttelemään ja julistin kotona vaimolle, että lavis on meidän ensi talven juttu.

Katsotaan, kuinka siinä käy, kun otetaan seuraava lava-askel heti kesän jälkeen Fooningissa.

Anssi Orrenmaa

vapaa liikkuja