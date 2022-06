Missä on Seinäjoki?

Tiedon valtateillä kaikki on saavutettavissa, mutta oikeilla teillä ja raiteilla saavutettavuutta mitataan tunneissa ja minuuteissa. Ja ne tunnit ja minuutit ovat joskus pitkiä ja uuvuttavia.

Onko Seinäjoki hyvin saavutettavissa? Vastauksen voi rakentaa kertomalla etäisyyksistä kilometreissä tai kertomalla junamatkan viemästä ajasta. Vastauksesta riippuen Seinäjoki voi olla lähellä ja vain tunnin matkan päässä tai kauempana, lähes 200 kilometrin matkan takana.

Etäisyyksiin emme voi paljoa vaikuttaa, mutta matkan kestoa voimme lyhentää. Silloin jokainen minuutti, minkä saamme matkasta pois, on askel eteenpäin.

Pääradalla aikaetäisyydet lyhenevät erityisesti Helsingin ja Tampereen välillä. Silloin tietenkin myös Seinäjoelta pääsee entistä nopeammin Helsinkiin. Seinäjoen ja Tampereen välillä kaukaisena unelmana on kaksoisraide kaupunkien välillä, mutta jo ensivaiheen toimilla Tampereen ja Ylöjärven välillä saavutetaan junien nopeutumista. Junamatkustamisen visioissa on kahden tunnin matka Seinäjoelta Helsinkiin ja 45 minuutin matka Seinäjoelta Tampereelle.

Myös tieliikenteessä tärkeimmät kehittämiskohteet sijoittuvat Seinäjoen alueen ulkopuolelle. Hämeenkyrön ohitustie, uudet ohituskaistat sekä Jalasjärven Kivistön risteys vähentävät kukin matkaminuutteja Seinäjoen ja Tampereen/Helsingin väliltä.

Jokainen investointi vie Seinäjokea yhä lähemmäs Helsinkiä ja Tamperetta. Samalla kun matkustusaika lyhenee, muuttuu myös käsitys Seinäjoesta. Seinäjoki ei ole enää ”siellä jossain”, vaan yhteisen pääradan varrella, mukavasti ja nopeasti saavutettavissa.

On tärkeää, että Seinäjoki mielletään osaksi pääradan hyvin saavutettavaa kaupunkiverkostoa. Yhtä lailla on tärkeää, ette myös me seinäjokiset osaamme nähdä ja arvostaa hyvää sijaintiamme ja erinomaista saavutettavuuttamme.

Erkki Välimäki

elinvoimajohtaja, Seinäjoki