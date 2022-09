Muista edes nämä! - Jani Honkavaara ohjeistaa kirjoituksiin lähteviä abeja

Näin otsikoin aikoinani äidinkielen ja kirjallisuuden preppausmonisteen ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville abeille. Moniste koostui listasta yksinkertaisia kielenhuoltosääntöjä, muistisääntöjä ja varoituksia. Tavoitteena ei ollut enää auttaa ymmärtämään vaan muistamaan.

Olen pohtinut, että tällainen muistilista olisi hyvä jakaa, koska nykyään kirjoitetaan niin paljon sosiaaliseen mediaan.

Aloitetaan.

Otsikkoon ei tule pistettä loppuun. Huutomerkki ja kysymysmerkki käyvät, koska ne ilmaisevat sävyä. Tämän tekstin otsikko on sävyltään käskevä, joten siinä on perässä huutomerkki.

Ja otsikon pitäisi kuvata tekstisi sisältö, eli et voi vain keksiä sitä, vaikka keksitkin.

Aloituskappale on tärkeä, mutta jos on luomisen tuskaa, mene suoraan asiaan.

Älä kiroile tai nimittele henkilöitä tekstissäsi. Se kertoo heti, että olet suuttunut, arvostelukykysi pettää, eikä sinua voi ottaa vakavasti. Minä en ainakaan ota. Kiroilematta tekstisi on luotettavampi.

Älä ota mallia englannin kielestä tai puhekielestä. Ne ovat pahoja virheitä. Jos mietit, että ”näin se on englannissa” tai ”näin puhutaan”, olet hakoteillä. Todennäköisesti asia on juuri päinvastoin.

September, Monday ja Finnish. Englantilaiset kirjoittavat kuukaudet, viikonpäivät ja kansallisuudet isolla, me suomalaiset pienellä. Aina.

Suomeksi siis syyskuu, maanantai ja suomalainen.

Muista kolmen K:n sääntö: kieli, kansallisuus ja kello. Ne aina pienellä. ”Kello” tarkoittaa tässä kaikkia aikaan liittyviä käsitteitä. Ne kirjoitetaan pienellä. Aina. Myös ”toinen maailmansota”, ”vappu” ja ”joulu”.

Tiedän. Se satuttaa, että joulu kirjoitetaan pienellä. Näin se nyt vain on.

Jos oikein harmittaa, että tärkeitä ajankohtia pitää kirjoittaa pienellä, voit laittaa ne virkkeen alkuun, jolloin ne saa kirjoittaa isolla: ”Joulu on ihana juhla!”

Ja muistakaa, että Jurvassa asuvat ovat jurvalaisia ja Los Angelesissa asuvat losangelesilaisia. Tasa-arvoisia olkoot kansallisuussäännön edessä.

Isolla kirjoitetaan maiden tai paikkojen nimet, jotka ovat kartalla. Eli jos kirjoitat ”Englanti” isolla, se on maantieteellinen paikka kartalla, ei se kieli, vaikka niin haluaisitkin tarkoittaa.

Yhdyssanat. Kaikki pikkusanat, usein taipumattomat, kirjoitetaan yleensä erikseen. Eli jos sinun pitää arvata, arvaa erikseen: muun muassa, totta kai, sillä tavoin.

Sitten on pitkä lista poikkeuksia, mutta niissä tärkeintä on kieliasu: nimenomaan, useimmiten, pikkuhiljaa ja jompikumpi, joka taipuu uskomattoman pehmeästi muotoon jommassakummassa.

Jos puolestaan aina unohdat, kirjoitetaanko ”niin kuin” vai ”niinkuin”, voin helpottaa tuskaasi: kuin- ja kun-sanoja ei kirjoiteta koskaan yhteen minkään toisen sanan kanssa. Ei koskaan. Ne vahvistavat säännön pikkusanoista. Mutta muista ne poikkeukset!

Ja muista: ei koskaan enään vaan enää!

Jos sanaparin lopussa on -inen, se naittaa sanat yhteen: ”suomenkielinen”, ”viimeviikkoinen” ja ”erityyppinen” mutta siis suomen kieli ja viime viikko sekä eri tyyppi.

Jos sanaparin keskellä kirjain s on korvannut -nen-päätteen, se aiheuttaa myös naittamisen: ”suomalaismies” tai ”kansalaisaloite” korvaavat sanat suomalainen (mies) ja kansalainen (aloite).

Ylipäätään kannattaa miettiä, saavatko sanat yhteen kirjoitettuna jonkin muun merkityksen kuin erikseen kirjoitettuna. Käsky ”tanssi musiikkia” on yhteen kirjoitettuna musiikin laji. ”Mummon lihamureke” on yhteen kirjoitettuna kannibalistien herkkuruoka. ”Lasten päästä vedettävä sänky” on aivan eri asia kuin ”lasten päästävedettävä sänky”. Jos pituus riittää hyppyyn se ei välttämättä riitä pituushyppyyn.

Älä käytä kolmea pistettä…se on laiskan kirjoittajan merkki… jaksa kirjoittaa edes lausetta loppuun…

Pilkkusäännöt jätän ensi kertaan. Onnea abeille syksyn ylioppilaskirjoituksiin!

Jani Honkavaara

opettaja ja futisvalmentaja