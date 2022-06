Musamaku kertoo luonteesi

Aika paljon lupaava otsikko on tuo, mutta näin vain on, jos on luottamista Skotlannin Heriot-Watt yliopiston professori Adrian Northin tutkimukseen. Hän on tutkinut yhtäläisyyksiä ihmisten luonteenpiirteiden ja musiikkimaun välillä.

Tutkimuksessa syynättiin 36 000 ihmisen musiikkimaku ja persoonallisuus, joten ihan pienestä otannasta ei ole kysymys.

Musiikkityylit painottuvat angloamerikkalaisen populaarikulttuurin ympärille, mutta ehkä tuloksia voi soveltaa aika pitkälle myös suomalaisiin, vaikka tutkimuksessa ei olekaan mukana Satumaa-tangon tai Iltatuulen viestin ikuisia ystäviä.

Joitain yllätyksiä tulokset paljastavat. Niiden mukaan metalliheavyn ja klassisen musiikin kuuntelijat olisivat hyvin samantyyppisiä: molemmat ovat luovia ja rauhallisia, mutta eivät erityisen sosiaalisia, paremminkin sisäänpäin kääntyneitä.

Hyvää itsetuntoa, luovuutta, sosiaalisuutta ja levollisuutta tavataan jazzin, bluesin ja soulin ystävillä. Oopperan kuulijat saavat edellisten laatusanojen lisäksi hyveekseen lempeyden.

Samoja ominaisuuksia edustavat reggaen kuulijat. Tosin heidän joukossa tavataan harvemmin ahkeruutta. Sen sijaan countryn kuuntelijat mainitaan nimen omaan ahkeriksi ja sosiaalisiksi. Luovuudesta ei puhuta.

Huonoa itsetuntoa löytyy indien, rockin ja heavy metallin ystäviltä.

Listapopin seuraajat kuvataan ahkeriksi ja hyvällä itsetunnolla varustetuiksi, tosin levottomiksi, mutta luovuus ja lempeys puuttuvat heiltä.

Vuosikymmenet työni ja harrastusteni vuoksi erilaisia musiikkitapahtumia kiertäneenä olen valmis allekirjoittamaan suurimman osan tutkimustuloksista omien havaintojeni ja kokemusteni pohjalta.

Kuten alussa mainitsin, tulos ei välttämättä kaikkien suomalaisuuden ilmiöiden kanssa päde.

Olisi mielenkiintoista tietää, minkälaisen tuomion saisivat tutkimuksessa eri musiikkityylien festivaaliyleisö, esimerkiksi tangomarkkinakansa.

Olen havainnut, että jazzarit, bluesdiggarit tai rokkaritkaan eivät juuri rähise festareillaan. Juhlilla vallitsee iloinen rauhan ja tyyneyden ilmapiiri, vaikka alkoholiakin olisi nautittu.

Iskelmä- ja tangoväki sattaa kyllä innostua nokkapokkaan ihan selvin päinkin, jos vaikka joku vieras on ajanut asuntovaununsa paikalle, jossa itse on tottunut vuosikaudet asumaan juhlien ajan.

Olen todennut myös, että iloisimmat, luovimmat, leppoisimmat, sosiaalisimmat ja lempeimmät ihmiset löydät kansanmusiikkijuhlilta. Se taitaa olla globaali ilmiö

Festarikesää eletään taas pitkästä aikaa. Kiertäkää kaikki tapahtumat. Tehkää havaintoja.

Jussi Asu

Mestaripelimanni