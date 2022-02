Nyt lähtee liikkeelle vuosikymmeniä odotettu asemanseudun rakentuminen

Seinäjoen Kaupunginvaltuusto teki maanantaina historiallisen päätöksen, kun se antoi siunauksensa asemanseudun ensimmäisen vaiheen investoinneille. Nyt lähtevät liikkeelle vuosikymmeniä odotettu asemanseudun rakentuminen, Pohjan alikulun ensimmäinen osa, pitkään odotettu sotekeskus Aallokko ja pysäköintitilaa saadaan lisää parkkitalon muodossa.

Hajallaan olleet sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan viimein koottua nykyaikaisiin tiloihin. Luvattoman pitkään työntekijät ja asiakkaat ovat joutuneet tyytymään puutteellisiin tiloihin. Valtuustolla olikin viimeinen hetki tehdä päätös korvaavista tiloista. Jatkossa palveluista päätetään kaupungin sijaan hyvinvointialueella. On niin kaupungin kuin hyvinvointialueenkin etu, että palveluiden tilaratkaisut ovat tehtynä eikä aluevaltuusto joudu ensitöikseen ratkomaan väistötilaongelmia.

Parkkitalo tulee auttamaan ruuhkautunutta aseman pysäköintialuetta. Paikat loppuvat kesken, kun junamatkaliikenne palaa takaisin normaalille tasolle. Samaan aikaan on katsottava tulevaan ja varmistettava riittävä määrä pysäköintitilaa koko alueelle, jotta rakentumaan lähteville asuinrakennuksille ja liiketiloille riittää parkkipaikkoja.

Keskustelua herätti edelleen se, miksi kaikki nämä päätökset on punottu sidoksiin toisiinsa. Vastaus on yksinkertainen – valtuusto on näin päättänyt. Matkan varrella kokonaisuutta on muovattu moneen kertaan ja päättäjien tahdon mukaisesti. Kaupungin jättäytyminen pois toimitilarakentamisesta oli esimerkiksi itselleni kynnyskysymys. Tähän löydettiin toisenlainen ratkaisu ja toimitilaa rakennetaan nyt yksityisin rahoin. Valtion rahoitusta saatiin kuin saatiinkin kohtalaisesti mukaan.

Suuret investoinnit myös sisältävät aina riskejä ja nämä myös valtuustossa tiedostettiin. Kriittinen keskustelu investoinneista on tervettä ja suuriin investointeihin on syytäkin suhtautua vakavasti harkiten.

Tuleviin aseman seudun kehitysvaiheisiin tarvitaan huomattavasti enemmän yksityisiä investointeja ja valtion rahoitusta. Kaupunkikonsernin investointikyvyt ovat rajalliset ja investointeja tehdään vain tarpeeseen.

Riskit tiedostaen voi jo tässä kohtaa todeta, että investointipäätös on tämän valtuustokauden merkittävin ja tulee säteilemään paljon hyvää ympärilleen. Nyt vain pitää saada kuokka maahan.

Jesse Luhtala

puheenjohtaja

Kokoomuksen valtuustoryhmä