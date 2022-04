Oman elämänsä soittolista – täydelliset päivät syntyvät usein lähes vahingossa

Sain hiljattain pyynnön tulla soittamaan minulle tärkeitä kappaleita paikallisen kulttuurikeskuksen tapahtumapäivään. Kestoajaksi määriteltiin tunti.

Miten ahdata kuuteenkymmeneen minuuttiin itselle merkittävä musiikki? Eihän siinä ajassa pääse paljon kahdeksankymmentälukua pidemmälle. Miten mahduttaa mukaan esimerkiksi menneiden parisuhteiden huiput ja laaksot? Kappaleet, jotka ovat tahdittaneet kulloisenkin elämänvaiheen äänimaisemaa.

Sukelsin Spotifyn uumeniin. Oma muisti tarjoili kappaleita sieltä täältä, mutta niitä makustellessa monikaan ei tuntunut enää niin tärkeältä. Liikuttiko kappale oikeasti sisältä jotakin, jota se oli liikuttanut kauan sitten? Luotaus eri vuosikymmenten soittolistoihin vei nostalgiamatkalle, joka toi mukanaan haikeutta sekä iloa, mutta lähes salakavalasti alkoi hahmottumaan myös oman elämäni musiikillinen punainen lanka.

Yllätyksekseni parisuhdebiisit ja erojen voimaviisut saivat väistyä listalta. Lista tiivistyi ja kirkastui. Listalle päätyneisiin kappaleisiin liittyi usein toki toinen ihminen tai ihmisiä. Muistot kuljettivat c-kasettien äänitystalkoisiin koulukavereiden kanssa, baarityökesään amerikkalaisen sotilastukikohdan kupeessa, ensimmäiseen kimppakämppään Helsingin Mannerheimintiellä, yhteistyössä synnytettyyn teatteri-ihmeeseen maakuntateatterissa. Muistiini vilisti ihmisiä, jotka olivat tärkeitä juuri kulloisessakin elämänvaiheessa.

Mitä sitten soi listallani? Alun ja lopun mahtuu tässä kolumnissa avaamaan. Ensimmäisenä soi Sammy Babitzinin Da-Daa Da-Daa. Tämä jo edesmenneen äitini ja minun yhteinen saunalaulu, raikasi 70-luvun lähiön taloyhtiön saunanlauteilla aina lauantai-iltaisin. Viimeisenä soi Lou Reedin Perfect Day. Koska elämän täydelliset päivät syntyvät usein lähes vahingossa. Mutta harvoin yksin. I’m glad I spent it with you.

Mitä kappaleita tulee päätymään elämän soittolistalle tästä ajasta? Kenties kappaleita tiukkojen kokoontumisrajoitusten lomassa järjestettyjen keikkojen annista? Jotain tältä keväältä, kun elämä jälleen avautui? Mielenkiinnolla odotan sitä tulevaisuuden päivää, jolloin päätän sukeltaa siihen outoon ajanjaksoon silloin kaksikymmentäluvun alussa.

Annukka Heinämäki

markkinointipäällikkö, Selmu ry