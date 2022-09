On kaikkien etu, että Seinäjoelle tulevat löytävät asunnon

Seinäjoella rakennettiin 2010- luvun jälkipuoliskolla poikkeuksellisen paljon asuntoja. Jonain vuonna jopa eniten koko Suomessa asukaslukuun suhteutettuna.

Kaupungin vuokramarkkinat ovat viime vuosina olleet haastavat vuokranantajille, joiden tuotot ovat Vuokranantajien yhdistyksen julkaisemien tilastojen mukaan jääneet verraten heikoiksi. Toisaalta vuokra-asunnon hakijoilla on ollut mistä valita ja tarjolla on ollut myös uusia ja hyväkuntoisia asuntoja.

Tänä syksynä on muutosta ilmassa. Vuokra-asuntojen kysyntä on noussut olennaisesti ja samalla vapaiden vuokra -asuntojen määrä on vähentynyt.

Kysynnän taustalla on useita tekijöitä. Ukrainasta saapuneet (Seinäjoella yli 600) tarvitsivat keväällä nopeasti asuntoja ja he sijoittuivat myös vapaisiin vuokra -asuntoihin.

Alkavana syksynä on Seinäjoelle tullut entistä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita. Osa heistä on tullut myös perheineen, mikä sekin on lisännyt asuntojen tarvetta.

Seinäjoella on jatkuvasti avoinna yli tuhat työpaikkaa. Paikat täyttyvät usein Seinäjoen ulkopuolelta tulevilla, jolloin jälleen tarvitaan asuntoja.

Nyt on tärkeää, että Seinäjoelle tulevat löytävät asunnon. Se on meidän kaikkien etu.

Erkki Välimäki

Elinvoimajohtaja

Seinäjoen kaupunki