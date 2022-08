Palauttavatko niukkuuden ajat realismin politiikkaan?

Olen jo vuosia seurannut perheemme ruokakauppaostoksia siihen tarkoitetulla mobiilisovelluksella. Nyt panin merkille, että samat ruokakaupan ostokset maksavat nyt yli 20 prosenttia enemmän kuin puoli vuotta sitten.

Koronan aikana etätöiden yleistyttyä luovuimme toisesta autostamme ajatuksena, että sitten kun normaaliin työrytmiin palataan, hankin uuden kulkupelin. Nyt polttoainepumpulla miestä ovat hikoiluttaneet muutkin kuin trooppiset helteet polttoaineen hinnan noustessa keskimäärin 50 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Ajopelin hankinta antaa edelleen odottaa itseään, mutta toisaalta polkupyörä on saanut liikettä.

Samalla kun energian hinta kallistuu, kallistuu myös muut energiasta riippuvaiset tuotteet ja palvelut. Päästökaupan vaikutukset ja hallituksen verolinjaukset tuntuvat muun muassa turveintensiivisen Seinäjoen kaukolämmön, sähkön siirron ja sähköenergian hinnoissa ja siten myös kotitalouksien laskupinoissa. Ruuan hinta kallistuu, liikkuminen on kalliimpaa, puutavaran hinnankehitys on ollut huimaa, jonka takia myös rakentamisen kustannukset ovat nousseet kymmeniä prosentteja.

Ukrainan konfliktin sekä Kiinan ja USA:n välisen kauppasodan takia eri komponenttien, metallien ja puolijohteiden saatavuus on vaikuttanut useiden tuotteiden hintojen ohella myös niiden saatavuuteen. Nyt kesällä Euroopan keskuspankki ilmoitti ohjauskoron nostosta, joka sekin näkyy asuntolainojen lyhennyksissä ennen pitkää. Kestääkö kotitalouksien kantokyky?

Tämä tarkoittaa myös valtiontaloudessa sitä, että nollakoron aika on ohi ja velalla on taas hinta. Suomen valtiolla on 137 miljardia velkaa ja lisää tulee.

Vielä keväällä valtiovarainministeriö arvioi, että Suomella menee pelkästään valtion velan korkokuluihin kuluvana vuonna 700 miljoonaa euroa. Nyt näyttää siltä, että korkoihin kuluukin 1,2 miljardia.

Seuraavina viikkoina hallitus neuvottelee budjetista samalla kun puolueet valmistautuvat ensi kevään eduskuntavaaleihin. Vaikka jaossa on taas paikkoja niin jakarandatuoleilla kuin saksalaisvalmisteisten autojen nahkaistuimilla, haluan muistuttaa päättäjiä siitä, että realismin olisi syytä näkyä myös puheissa, vaikka houkutus vaalilupausten tekoon on suuri.

Ehkä tärkeintä on ymmärtää se, että äänestyspäätöksillä on aina myös vaikutuksia, jotka näkyvät viime kädessä omissa kukkaroissamme. Tämä on hyvä pitää mielessä kaiken politiikan taustakohinan keskellä.

Aki Ruotsala

kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan pj