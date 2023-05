Parin viikon päästä painan valkolakin päähäni - siitä alkaa uusi elämänvaihe

Kolme vuotta sitten en olisi voinut uskoa, kuinka nopeasti aikaa rientää. Reilun kahden viikon kuluttua saan laittaa valkoisen lakin päähäni. Siitä päivästä alkaa uusi elämänvaihe, jokaiselle meille valmistuneelle. Toiset valmistuvat ylioppilaiksi ja toiset jo ammattiin. Yksi asia kuitenkin yhdistää meitä jokaista: emme ole enää sidottuja tänne, vaan saatamme muuttaa eri paikkakunnille ja emme välttämättä näe toisiamme enää koskaan yhdessä.

Muutos on iso: yläasteen jälkeen kaikki eivät menneet samaan kouluun, mutta suurin osa tutuista jäi Seinäjoelle lukioon tai ammattikouluun. Nyt tilanne on toinen: suurin osa meistä lähtee muihin kaupunkeihin. Toiset lopullisesti, toiset palatakseen takaisin muutamien vuosien päästä. Kahdentoista vuoden opiskelu omilla kotikonnuilla on nyt saatu päätökseen.

Minulle uusi elämänvaihe tarkoittaa uutta yliopistokaupunkia, kaupunkia, jossa en ole koskaan asunut. Olenhan asunut lähes koko elämäni Seinäjoella. Toisaalta toisille uusi elämänvaihe tarkoittaa uutta työpaikkaa, omilleen muuttoa tai perheen perustamista.

On hassua, kuinka kolmessa vuodessa toiset opiskelevat saadakseen lakin, toiset saadakseen ammatin. Olemme elämässämme jo erilaisissa vaiheissa.

Päällimmäisenä omista kouluvuosistani mielessä on luomamme yhteisöllisyys. Olemme yhdessä olleet Seinäjoen nuoriso. Olemme viettäneet aikaa yhdessä kesäiltaisin ja nauttineet nuoruudesta. Nyt on aika antaa vuoro seuraaville ikäluokille.

Ystävieni kanssa olemme yhdessä pohtineet tulevaisuutta. Jokaisella on oma suuntansa. Suunta voi olla selkeä tai vielä vähän hämärän peitossa.

Pääasia on kuitenkin se, että oman suuntansa löytää, ennemmin tai myöhemmin. Kiirettä ei onneksi tarvitse pitää. Jokaiselle löytyy jotain. Kaikkia meitä valmistuneita yhdistää valkoinen lakki tai ammatti.

Lukio- ja ammattikoulutaipaleemme ovat nyt päätöksessä. Siksi haluankin onnitella jokaista valmistunutta.

Onnea siis jokaiselle ylioppilaalle, ammattiin valmistuneelle tai vain uuden elämänvaiheen edessä seisovalle!

Halataan, kun tavataan!

Louna Yli-Hemminki

kevään ylioppilas