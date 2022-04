Puolustamme mieluummin kuolleita kuin eläviä

Nainen, joka kertoo ahdistelusta, saa edelleen valtavaa syyttelyä ja häpäisemistä osakseen. Tämä ulostulo tuskin merkittävästi lisää kirjamyyntiä, mutta vihaa Airisto kyllä saa osakseen senkin edestä. Mitä enemmän uhreja epäillään ja tuomitaan, sitä paremmin varmistamme sen, että myös muut uhrit joko pysyvät hiljaa tai avaavat suunsa vasta vuosikymmenten jälkeen.

Ongelmallista jutussa on se, että Spede on edesmennyt henkilö, joka ei ole itse vastaamassa syytöksiin. Kuitenkin ihmettelen, kuinka meille on niin paljon tärkeämpää suojella ihmistä, joka on jo kuollut, kuin ihmistä, joka edelleen elää täällä meidän keskuudessamme. Voin luvata, ettei Spedeä kiinnosta oliko syyte oikea vai väärä. Hän on kuollut.

Speden ympärillä voi puhua sankarimyytistä. Hänen perintönsä on lyöty lukkoon ja ihmisten on vaikeaa hyväksyä, että sitä horjutetaan. Vaikka eihän Speden elokuvat siitä tahriinnu, ainoastaan hänen yksityinen henkilöhahmonsa.

Itse suurena Uuno-elokuvien fanina jatkan elokuvien katsomista. Ainoastaan jatkossa kelaan entistä kovemmalla vauhdilla ohi Speden ohjaaman ja käsikirjoittaman Uuno Turhapuron poika -elokuvassa nähtävän kohtauksen, jossa vihjaillaan Uunon raiskanneen vaimonsa.

Hauskaa huumoriahan se ei ole koskaan ollutkaan.

Liisa Seppälä

Pöyrööt-sarjakuvan piirtäjä, yrittäjä