Raittiin elämäntavan myötä minusta ei tullut aamuvirkkua lenkkeilijää - on tärkeämpiäkin arvoja kuin fyysinen suorittaminen

Ensimmäinen vuosi ilman alkoholia tuntui pitkältä. Sitten silmänräpäyksessä vuosia hurahtikin viisi.

Raittiin elämäntavan myötä minusta ei tullut aamuvirkkua lenkkeilijää. Elämästä löytyi paljon suurempia arvoja kuin fyysinen suorittaminen. Silti ajaudun aina välillä haalimaan liikaa töitä, sillä toistuva ahdistus ei enää hidasta tahtia. Arjen tasapaino on ikuista opettelua vaihtuvissa olosuhteissa ja sellaista elämän kuuluukin olla.

Viime vuosina vahvistunut sober-kulttuuri on erittäin tervetullut. Minä rakastan kosteita illallisia ja kauniita jalallisia laseja. Me suomalaiset tarvitsemme yhteisöllisyyttä ja ilonpitoa. Olisi kohtuutonta, jos kaikesta tästä saisi nauttia vain alkoholia lasissa eikä kukaan aikuinen jaksa juoda Coca-Colaa loputtomiin. Nollaprosenttisten tuotteiden myynti on kasvanut räjähdysmäisesti.

Päihderiippuvuus sairautena ei silti ole kadonnut, vaan se on kasvava yhteiskunnallinen kriisi. Suurin osa ihmisistä mieltää sen edelleen päihtyneeksi käytökseksi ravintolan tupakkapaikalla, mutta minulle se näyttäytyy eri tavalla.

Riippuvuus aiheuttaa aggressiivista käytöstä arkisissa tilanteissa juuri silloin, kun ihminen ei ole akuutisti päihteiden vaikutuksen alaisena. Puheeksioton seurauksena laukeaa defenssireaktio, koska oman tilan myöntäminen on riippuvaiselle erityisen vaikeaa. Syy omaan pahaan oloon on aina jossain toisessa ja vähitellen kanssaihmiset kotia, koulua ja työpaikkaa myöten alkavat oireilla.

Miksi kivun kohtaaminen on niin vaikeaa ja miksi meillä ei edelleenkään ole siihen riittävästi työkaluja?

Yksi merkittävä tekijä on juurisyyn väistäminen. Suomessa on edelleen hyväksytympää omistaa mielenterveysdiagnoosi kuin myöntää olevansa riippuvainen.

Mielenterveyttä voi kuitenkin tarkastella vasta selvällä päällä ja yllättävän usein moni diagnoosi paljastuukin vain riippuvuuden seuraukseksi. On myös muistettava, että elämän perusolotila ei ole euforinen riemu, vaan kaikki tunteet kuuluvat täysipainoiseen elämään.

Pandemian helpotettua ruokalähetit, leffat ja yksinäiset kalsarikännit ovat itsepetoksellinen tekosyy. Pitkät yhteiset illalliset sen sijaan tuovat ihmisiä yhteen ja tarjoavat hetken vaihtaa kuulumisia. Aivan kaikenlaisia.

Natalil Lintala

Teatteritaiteen maisteri, yrittäjä