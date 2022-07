Sinä et ole sinä ilman unta

Uskoisitko jos kertoisin, että minulla on keino, jolla saat lisää vastustuskykyä, paremman muistin ja oppimiskyvyn, pudotettua painoa, vältettyä burnoutin ja mahdollisesti myös avioeron tai muut ongelmat ihmissuhteissa. Tässä ilmainen vinkki: Lisää tunti unta yöhösi ja katso mitä tapahtuu.

Suomalaiset nukkuvat liian vähän. Muutama vuosi sitten tehdyssä Väsykyselyssä selvisi, että vain neljä prosenttia ihmisistä nousee sängystä ylös pirteänä. Aina tai usein väsyneenä herää 64 prosenttia suomalaisista. Meillä tuntuu olevan paljon muuta tärkeämpää tehtävää, kuin laittaa aivot lepotilaan ja antaa aivo-selkäydinnesteen kuljettaa kuona-aine pois aivoistamme.

Väsyneenä emme ole itsejämme. Olemme kiukkuisempia, huonomuistisempia ja yksinkertaisesti tyhmempiä versioita itsestämme. Univaje myös altistaa sairauksille, kuten syövälle. Tavallaan siis sanonta ”haudassa ehtii levätä”, on oikein osuva.

Nukkumattomuus tulee näkymään sairaustilastoissa Suomessa yhä enemmän. Tai ehkä se näkyy jo. Uusien kansantautiemme burnoutin ja masennuksen takana kun saattaa olla pitkittynyttä univajetta. Uskon, että tulemme jossakin vaiheessa olemaan tilanteessa, joissa myös työnantajat heräävät tähän ongelmaan ja alkavat nostamaan esiin unen merkitystä. Riittävän nukkumisen yksi etu kun on työtehon lisääntyminen.

Elämme ihmeellisessä limbossa, jossa suoritamme kaikkea mahdollista. Suoritamme töissä ja koulussa, mutta sen lisäksi suoritamme myös harrastuksissa, vapaa-ajalla, vanhemmuudessa ja jopa parisuhteessa. Elämään on tullut niin paljon kaikkea, että unesta on ollut helpoin napata puuttuvat tunnit. Mutta ajatelkaa: Olisimme ensimmäistä kertaa ehkä koko ihmiskunnan historiassa siinä tilanteessa, että meillä olisi mahdollisuus nukkua. Työaikamme on maltillista, meillä on turvallinen koti ja miellyttävä nukkumiseen sopiva ympäristö. Mitä siis odotamme?

Ehdotan, että menet iltaisin tuntia aiemmin nukkumaan tai jos on mahdollista, nukut aamulla pitkään ilman huonoa omaatuntoa. Jatka tätä hetki ja huomaat, että tunnet itsesi energiseksi, näytät paremmalta, olet älykkäämpi, olet hauskempi ja nokkelampi, teet työsi tehokkaammin ja luultavasti alat myös nauttia elämästä enemmän. Kauniita unia!

Liisa Seppälä

yrittäjä, Pöyrööt-sarjakuvan piirtäjä