Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki: Seinäjoella yrittäjää kuunnellaan ja hänen mielipidettään arvostetaan

Vuoden ensimmäinen Tahto-liite ilmestyi tänään Eparin välissä ja samalla allekirjoittaneen paluu kolumnistiksi vuoden tauon jälkeen. Viimeksi pyydettiin, nyt tuli vähän niin kuin velvollisuudesta, tittelin myötä. No ei sentään. On etuoikeus kirjoittaa paikallislehteen kolumnia ja nyt teen sitä aivan uudesta näkökulmasta. Viime marraskuussa sain käteen kukkapuskan ja valtavan kunnian toimia Seinäjoen Yrittäjät ry:n puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta.

En toimisi näin mielelläni minkään muun paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, kuin juuri Seinäjoen yrittäjien. Seinäjoella on hyvä yrittää, koska Seinäjoki on hyvin yrittäjämyönteinen kaupunki. Yrittäjäyhdistyksen kuntabarometrissä Seinäjoki on kolme kertaa perättäin valittu yrittäjämyönteisimmäksi kaupungiksi ja tämän vuoden kysely on juuri nyt auki. Vastausaikaa on maaliskuun loppuun saakka, joten kehotan kaikki seinäjokisia yrittäjiä vastaamaan kyselyyn, jotta Seinäjoki valittaisiin neljännen kerran yrittäjämyönteisimmäksi kaupungiksi.

Yrittäjämyönteisyys näkyy Seinäjoella myös siinä, että yrittäjiä kuunnellaan päätöksenteossa ja heidän näkemyksiään arvostetaan. Kuten edellinen puheenjohtaja Ossi Viljanen tapasi aina muistuttaa, Seinäjoella yrittäjäyhdistys ei ole se, joka huutelee lehtien palstoilla (vaikka nytkin huutelen), vaan yrittäjät istuvat niissä pöydissä ja keskustelevat niissä paikoissa, missä päätöksiä tehdään.

Joskus ollaan eri mieltä mutta yhteisellä linjalla mennään julkisuuteen. Tämä on erinomainen tapa ilmaista se, että Seinäjoella yrittäjää todella kuunnellaan ja heidän mielipidettään arvostetaan.

Seinäjoen Yrittäjät ry:n strategia hyväksyttiin 2020 vuosikokouksessa. Sen mukaan yhdistys on kahdensuuntainen viestintäväylä päättäjien ja yrittäjien välillä. Tämänkin vuoksi on erinomaisen tärkeää, että me olemme mukana niissä keskusteluissa, joissa kaupunkimme tulevaisuutta rakennetaan ja voimme näin tuottaa sitä kautta hyötyä jäsenistöllemme. Visiomme onkin, että jokainen jäsenemme osaisi sanoa yhden konkreettisen asian miksi kokee Yrittäjien jäsenyyden hyödylliseksi.

Me haluamme olla jäsenistöämme tukeva, vahva ja paikallinen vaikuttaja ja me jatkamme oman verkoston kehittämistä jäsenistömme hyödyksi.

Jussi Saarijärvi

Seinäjoen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja