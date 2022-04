Tahto auttaa elää vahvana Seinäjoella

Ukrainalaisten hätä herätti tahdon auttaa. Auttamisen tahto elää vahvana Seinäjoella, koko kaupungissa.

Apu menee perille, kun avustustyötä tehdään yhdessä ja osaavin käsin. Korona-ajan virittämä koneisto loi Seinäjoella valmiuden toimia nopeasti ukrainalaisten auttamiseksi.

Välitön ja nopein apu tuli ihan tavallisilta seinäjokisilta ja erityisesti Seinäjoella asuvilta ukrainalaistaustaisilta ihmisiltä. Ukrainalaisten kuljetukset Seinäjoelle ja omien asuntojen tarjoaminen oli ensimmäinen ja tärkein askel auttamisessa.

Nopeasti edennyt tilanne saavutti heti myös poliisin. Pohjanmaan poliisilaitos vastaanottaa ukrainalaisten hakemukset tilapäisestä suojelusta. Hakijoiden määrä ruuhkautti poliisilaitoksen, jossa tilanne on kuitenkin kyetty erinomaisesti hoitamaan.

SPR:n sai pikatahdilla tehtäväkseen vastaanottokeskuksen perustamisen Seinäjoelle. Jo reilussa viikossa vastaanottokeskus oli toiminnassa, hätämajoitusyksikkö valmistumassa, yksityismajoituksen palvelupiste tukemassa yksityismajoittajia ja vielä avustuspiste tarvikkeille toiminnassa.

Seinäjoen kaupungilla oli onni omata toimiva Maahanmuuttajien palvelupiste eli MONI-info. Sen nopeasti kolmeen henkilöön kasvatettu palvelupiste palvelee ukrainalaisia heidän omalla äidinkielellään ja auttaa arjen asioiden hoitamisessa ja sopeutumisessa kaupunkiin.

Kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut olivat myös valmiudessa. Ukrainalaislapsille osoitettiin päiväkodit ja koulut, joissa heidän opetuksensa voidaan aloittaa.

Monet muutkin tahot ovat Seinäjoella osoittaneet auttamishaluaan. Muiden muassa vuokra-asuntoja tarjoavat yhtiöt Sevas ja Lakea ovat olleet heti valmiina miettimään ratkaisuja kipeään asuntotilanteeseen.

Seuraava askel on tukea ukrainalaisia työn saannissa. Kun he saavat tilapäisen suojelun päätöksen, on heillä halutessaan oikeus tehdä töitä. Tätä toivetta ukrainalaiset ovatkin tuoneet vahvasti esille ja parhaassa tilanteessa heidän toiveensa kohtaa työnantajien tarpeen saada työntekijöitä yrityksiinsä. Monet yritykset ovatkin olleet aktiivisia työmahdollisuuksien kartoittamisessa.

Seinäjoella tehdään yhdessä hyvää työtä ukrainalaisten auttamiseksi.

Erkki Välimäki

elinvoimajohtaja, Seinäjoki