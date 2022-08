Tapahtuma-ala on taas kunnolla käynnissä - haastan sinut kannattamaan omaa läheistä kuppilaa

Tämä kesä on ollut monelle vapauden aikaa, kun koronarajoitukset ovat väistyneet ja isojakin tapahtumia on pystytty monen vuoden jälkeen järjestämään.

Samalla kun toiset iloitsevat vapaudesta, toisilla on työsarkaa edessä raskaiden koronavuosien jälkeen. Yrittäjillä ei varmasti ole ollut helppoa saada elantoa epävarmuuden aikana. Toivoa on varmasti ollut ja yritystä järjestää, mutta takana on monta kertaa vedetty matto alta. Nyt elämme tapahtumajärjestäjien ja yrittäjien jälleenrakennuksen aikaa.

Olen päässyt kesän kuluessa erilaisiin tapahtumiin ja festareille. Hienosäätöä tapahtumien järjestämisistä varmasti löytyy, mutta ihmisten kohtaaminen on omalla kohdalla ollut tärkeämpää.

Olkaamme siis armollisia ja otetaan huomioon, että tapahtumien järjestäjillä ja yrittäjillä on kovat haasteet edessä, vaikka elämä on taas vapaampaa. Epävarmuus ei ole ohi.

On vaikeaa ennustaa miten ihmiset lähtevät liikkeelle vuosien jälkeen. Maailmantilanne ja elämisen kustannusten nousu vaikuttavat myös ihmisten osallistumiseen tapahtumiin.

Asun Kalajärven ravintolan välittömässä läheisyydessä. Olen laittanut merkille, että ravintolassa käy enemmän nuoria aikuisia. Keski-ikäisiä ei näy liikenteessä samalla tavalla kuin ennen.

Syitä tälle on varmasti monia, kuten edellä mainitsin. Pohdin kuitenkin, ovatko ihmiset osaltaan tottuneet viettämään iltaa pienemmällä porukalla kotona.

Jos tunnistat tämän itsessäsi, haastan sinut kannattamaan omaa läheistä kuppilaa ja nauttimaan virvokkeita siellä, hyvässä seurassa. Vaikka itselläni olisi jääkaapissa viileä olut ja voisin sen nauttia kotona, on tietoinen valintani käydä kannattamassa vieressä olevaa ravintolaa.

Haluan, että se on pystyssä vastaisuudessakin.

Noora Jussila

Feministi vasemmalta