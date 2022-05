Tervetuloa kesä!

Sinua on odotettu. Tämän pandemian ja hullusti pyörivän maailman keskellä olet toivottu vieras, vaikka saavutkin vain muutamaksi hetkeksi.

Talven hiihtokilometrit on laskettu ja kitkapyörät vaihdettu kesäisempiin kumeihin. Erityisesti me seinäjokiset odotamme tapahtumien kesää.

Tänä kesänä Seinäjoella on myös lukuisia Ukrainasta maahantulleita ihmisiä. Seinäjoella on heille tilaa ja on kunnia-asiamme auttaa siten kuin vain voimme. Sodan kurimuksesta johtuen tilanne ukrainalaisilla on aivan kauhea ja millä pienellä tavalla pystymmekin auttamaan, se tehdään.

Seinäjoki on todella kokoaan suurempi tapahtumakaupunki. Kaupunkilaiset tarvitsevat tapahtumia värittämään kaupunkikuvaa ja elämää Seinäjoella.

Tapahtumat tuovat kaupunkiin myös valtavasti ulkopaikkakuntalaisia, turisteja. Erityisesti parin vuoden koronasta johtuvan hiljaiselon jälkeen tapahtumien tuoma alue- ja paikallistalousvaikutus on toivottu. Lähdetään siis hyvällä mielellä eri tapahtumiin mukaan.

Minusta tuntuu, että olemme jo kauan olleet vilkas liikunnan ja urheilun kaupunki, mutta nyt entistä enemmän myös kulttuuri nostaa päätään.

Mainiota kulttuurielämää on toki aina ollut, mutta kaupungin osalta isot ponnistukset rakennuksiin ovat suurimmilta osin tehtynä ja jatkossa tuleekin keskittyä siihen, että niin Kalevan Navetalla, Tiklaksella kuin muissakin lokaatioissa kulttuurisisällöt ovat kiinnostavia ja merkittäviä.

Vinkkinä muuten, jos vielä et ole käynyt, niin käyhän kesän aikana vilkaisemassa Törnävän kartanolla museodraamakierros Suljetut ovet. On vaikuttava esitys.

Vielä ennen kesälomia on kaupunginvaltuustolla edessään ehkä se merkittävin kausittainen tehtävänsä. Kesäkuun valtuustossa käsitellään uusi kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiat ovat nykyään kuntalain mukaan pakollisia. Pakollisten sisältöjen ohella ne tapaavat saada piirteitä valtuusto-ohjelmista, tulos- ja tavoiteneuvotteluista ja visionäärisistä toiveistakin.

Yhä useammin onnistuneet kuntastrategiat sisältävät tavoitteiden lisäksi seurantaa ja mittareita. Hyvä niin. Seinäjoen uuden kaupunkistrategian valmisteluun on käytetty paljon voimavaroja. Olemme halunneet hyvän ja oikean lopputuloksen saamiseksi kuulla kaupunkilaisten näkemyksiä ja toiveita.

Myös yrittäjät ovat päässeet vaikuttamaan ja yrittäjyys ja yrittäjäystävällisyys näkyykin vahvasti uudessa strategiassa. Tietenkin myös kaupunginvaltuutetut ovat vaikuttaneet vahvasti lopputuloksen syntymiseen ja innokasta oli myös kaupungin henkilöstön osallisuus valmistelussa ja kuulemisessa.

Strategia ei onnistuakseen voi olla pelkkä erilaisista toiveista kasattu luettelo. Strategian tulee sisältää valintoja ja viestinnällisiä kärkiä. Jos nyt joku sinulle tärkeä ja rakas asia ei kaupunkistrategiassa olekaan mainittu, ei syytä huoleen. Sekin on varmasti tärkeää ja huolehdimme siitä, mutta tieten tahtoen emme ole halunneet luoda strategiasta toiveiden tynnyriä.

Uuden kaupunkistrategian kärjiksi on valittu: yrittäjyyden ja yhteistyön Seinäjoki, vetovoimainen Seinäjoki, palveleva Seinäjoki ja hyvän johtamisen ja tasapainoisen talouden Seinäjoki.

Minusta nämä ovat hyviä ydinviestejä ja mahdollistavat kaupungin suotuisan kehityksen ja seuraavat etenevät askeleet taas vuosiksi eteenpäin.

Hyvä strategiaprosessi nähdään nykyään usein iteroivana. Sitä tulee siis voida päivittää matkan varrella. Tämä on kuitenkin eri asia kuin lennosta muutella valittuja asioita. Kullakin iteraatiolla asiat kirkastuvat ja jalostuvat.

Noh, sillä välin kuitenkin toivotan mitä parhainta ja rennointa kesää kaikille seinäjokisille ja Seinäjoen ystäville. Hymyillään kilpaa auringon kanssa, kun tavataan.

Jaakko Kiiskilä

kaupunginjohtaja

Seinäjoen kaupunki