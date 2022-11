Turha miestenpäivä?

Vasta kun isänpäivästä päästiin, tuleva sateisen marraskuun lauantai on pyhitetty jo miestenpäivälle. Ilmeisesti miehet saivat marraskuun koska juhlavammat kuukaudet oli varattu tärkeimmille aiheille.

Liput eivät toki liehu saloissa enkä ainakaan edellisinä vuosina ole saanut kukkalähetyksiä, saati ”parane pian” kortteja. (En kyllä niitä kaipaakaan) Mutta miesten päivä on hyvä tapa pohtia sitä, miten tällä etuoikeutetulla ryhmällä menee, sillä usko tai älä: puolet meistä suomalaisista on miehiä!

Miehet ovat yliedustettuina itsemurhissa, heidän terveytensä on naisia heikompi. Suurin osa väkivallan uhreista on miehiä. Vankilassa lusivista valtaosa on miehiä. Huono-

osaisuus kasautuu miehille. Pitkäaikaistyöttömistä valtaosa on miehiä. Miehet häviävät systemaattisesti huoltajuuskiistansa.

Miesten koulutustaso on naisia heikompi. Naisista 47 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon, miehistä vain 29 prosenttia. Asevelvollisuus on miehiä syrjivä. Miehet menettävät vuoden tai puoli vuotta elämästään valtiolle, vankilan uhalla.

Vaaralliset työt kasaantuvat miehille. 47:stä kuolemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta 43 sattui miehille. Ylipäätään 73,3 % kaikista työtapaturmista sattui miehille.

YK:n onnellisuusraportin mukaan Suomi on ollut maailman onnellisin maa jo useamman vuoden peräkkäin. Arvioon on vaikuttanut mm. korkea elinajan odote. Suomalaisen miehen keski-ikä on kuusi vuotta naisten keski-ikää alempi. Vuoden aikana suomalainen nainen tekee 11 kuukautta töitä. Samalla suomalainen mies tekee 13 kuukautta, kun huomioidaan ylityöt.

20-vuotiaina suomalaiset naiset osaavat 100.000 sanaa. Nuoret miehet osaavat vain 10.000 sanaa. Pisa-tutkimusten mukaan suomalaisten tyttöjen ja poikien erot mm. lukutaidossa ovat OECD-maiden suurimmat – tyttöjen eduksi.

Sydän- ja verisuonitauteihin kuolee joka vuosi noin 6.000 suomalaista miestä. Se on joka kolmannen miehen kuolinsyy. 1,6 miljoonalla suomalaisella on lähipiirissään alkoholismia sairastava henkilö. Alkoholismiin kuolee vuosittain noin 1.700 suomalaista, joista 80 prosenttia on miehiä.

Kyllä, valitettavasti Suomessa tarvitaan miehille oma päivä muistuttamaan siitä, että meillä on kuin onkin tässä maassa monia kipeitä asioita jotka kohdistuvat nimenomaan miehiin. Pidetään myös näitä aiheita esillä keskustelussa.

Aki Ruotsala

etuoikeutettu mies

Kaupunginvaltuutettu kd.