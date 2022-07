Turve on turvanamme ja pitää kaupungin lämpimänä tulevana talvena

Euroopassa pelätään ja varaudutaan erittäin vaikeaan talveen Ukrainan sodan ja siitä alkaneen energiakriisin jatkuessa. Jo kesän aikana Saksassa on alettu suitsia liiallista energian käyttöä ja energiansäästön avulla pyritään varautumaan talveen. Kaasuputkien huollot ovat antaneet Venäjälle mahdollisuuden jo demonstroida mihin se pystyy ns. energia-aseellaan, mikäli länsimaat jatkavat Ukrainan tukemista. Kriisi muuttuisi astetta vakavammaksi, jos energian tulo tyrehtyy kokonaan talveksi. Siitä voi seurata sähkön säännöstelyä ja sähkökatkoja ympäri Eurooppaa.

Suomi ei onneksemme ole yhtä riippuvainen Venäläisestä tuontienergiasta, mutta kyllä tämä meitäkin koskettaa. Kaasuhanat suljettiin Suomeen jo kesän alussa. Sähkön tuonti siirtolinjaa pitkin keskeytettiin myös samoihin aikoihin toukokuussa. Energiakriisi näkyy jo korkeina hintoina ja Keski-Euroopan ongelmat tulevat takuulla pitämään energian hinnan korkealla pitkään ja saatavuuden epävarmana.

Euroopassa käytävä sota on herättänyt loputkin päättäjät huoltovarmuuden suhteen. Virheeksi osoittautunutta turpeen nopeaa alasajoa on syytäkin katua hallituspuolueissa. Tarvitsemme turvetta vielä siirtymäkauden ajan. Turve ei tule romuttamaan Suomen pitkän tähtäimen ilmastotavoitteita, vaan on turvallinen valinta, kun irtaudumme fossiilisesta Venäläisestä energiasta kohti päästötöntä energiantuotantoa.

Seinäjoen Energiaa parjattiin pari vuotta takaperin, kun uuden suunnitteilla olleen lämpövoimalan yhtenä mahdollisena polttoaineena olisi turve. Ihmettely oli toki osin aiheenkin, kun Seinäjoen Energian ja Seinäjoen Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali 2030 mennessä. Korkealle asetetut ympäristötavoitteet eivät kuitenkaan voi vaarantaa kaupunkilaisten turvallisuutta kriiseissä. Lämpökattilassa tarvittaessa käytettävä turve on nousemassa epävarmoina aikoina turvaksemme kotien lämmittämiseksi. On viisasta pitää polttoainevalikoima mahdollisimman laajana, kun maailman tilanne on epävakaa. Erilaisten muiden biomassojen saatavuudesta kun ei ole takuita, niin kotimainen turve on turvanamme ja pitää kaupungin lämpimänä tulevana talvena. Kiitos vastuullisesta ja turvallisesta valinnasta Seinäjoen Energialle ja sen päättäjille.

Jesse Luhtala

Kokoomuksen valtuustoryhmän

puheenjohtaja, Seinäjoki