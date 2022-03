Väärän tiedot kauppiaat liikkeellä – kannattaa katsoa, ketä uskoo

Edellinen kolumnini käsitteli somepaastoa ja sitä, miten mukavaa on päästä rauhaan ympärillä “huutavista” väärän tiedon levittäjistä. Sen jälkeen onkin ollut Convoyta ja rokotteisiin liittyvää misinformaatiota (väärää tietoa) ja disinformaatiota (tahallisesti ja tarkoitushakuisesti vääristeltyä tietoa) niin paljon, että ihmiset on saatu kaduille asti. Ilmeisesti näitäkin keskusteluita on ohjattu Venäjältä käsin, koska disinformaation määrän on sanottu vähentyneen selvästi sen jälkeen, kun eri palveluntarjoajat ovat lopettaneet toimintansa Venäjällä ja trollien rahoitus on tiukentunut.

Mitä tällä väärällä tiedolla halutaan saavuttaa? Vääristelemällä totuutta saadaan ihmiset toimimaan omaa ja maansa intressejä vastaan. Yksi näkyvimmistä kampanjoista oli Brexit. Venäjä kampanjoi EU:sta eroamisen puolesta ja onnistui tiukassa äänestyksessä saamaan lähtijöille voiton. Tämä on aiheuttanut hajaannusta ja kitkaa EU:n ja Iso-Britannian sisällä.

Vaikka Ukrainan sota on kauhea tragedia, voisi tämä olla se hetki, kun ihmiset alkavat viimein tarkemmin miettiä mitä uutisia jakavat ja mistä lähteistä ne ovat peräisin. Venäjä on sulkenut itsensä ulkomaailmalta ja toistaa luomassaan kuplassa vain omaa totuuttaan, tarinaa, jossa se on pelastaja, vapauttaja ja rauhanturvaaja. MV-lehdestä tuttu Janus Putkonen ja dosentti Johan Bäckman toistavat kuorossa Kremlin tarinaa Ukrainan natseista ja erikoisoperaatiosta. Tarinaa, joka näyttää täydellisen naurettavalta länsimaisen uutistarjonnan valossa.

Olisiko nyt vihdoin sen aika, että MV-lehden (ja muiden vastaavien) sisältöä vuosien saatossa jakaneet pysähtyisivät hetkeksi ja miettisivät kenen agendaa ovat edistäneet. Hetki, jonka jälkeen sukkelimmatkin linkkien jakajat katsoisivat lähteen ja edes vähän sisältöä ennen jakonappulan painamista.

Ainakin Instagramin puolella jaettiin vielä tätä kirjoittaessa suomalaisen poliitikon kuvaa ja keksittyä lainausta bensan hinnasta, mutta olen silti optimistinen. Ehkä edes muutama ihminen oppii epäilemään netin syövereiden “totuuksia” ja arvostamaan oikeaa journalismia hieman enemmän.

Mikko Muilu

kaupunginvaltuutettu (vihr.)