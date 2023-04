Vaalikoneen valta – kysymysten asettelulla voidaan ohjata niin ehdokasta kuin vaalikoneen kautta itselleen sopivaa ehdokasta etsivääkin

Vaaleista on nyt reilu viikko ja monet meistä ovat miettineet mitä pitäisi tehdä seuraavissa vaaleissa toisin. Itse olen miettinyt vaalikoneiden toteuttamistapaa. Vaalikoneiden mahdollinen puolueellisuus ja vaalikoneita suunnittelevien ihmisten valta on ongelma, josta tulisi keskustella pitkään ja hartaasti ennen seuraavia vaaleja. Jos vaalikone on puolueellinen tai heijastaa sitä ylläpitävien omia poliittisia mielipiteitä, kone voi johtaa vinoutumaan äänestäjille tarjottavissa ehdokkaissa. Ne voivat myös ohjata äänestäjiä tukemaan tiettyjä ehdokkaita tai puolueita, mikä olisi ristiriidassa rehellisten vaalien kanssa. Vaalimainoksissakin pitää olla aina erikseen mainittuna mainoksen maksaja, mutta vaalikoneissa kytköksistä ei tarvitse suoraan kertoa.

Kysymysten asettelulla voidaan ohjata niin ehdokasta kuin vaalikoneen kautta itselleen sopivaa ehdokasta etsivääkin, eikä se ole mielestäni lainkaan pientä vallankäyttöä. Yleisesti ottaen vaalikoneiden tulisi olla täysin puolueettomia ja niiden toimintaperiaatteen tulisi olla vapaasti saatavilla kaikille, jotta äänestäjillä olisi kunnollinen mahdollisuus tehdä informoituja päätöksiä ja vaalikoneen toimintaa voitaisiin tarkastella kunnolla.

Vaalikoneiden kysymykset eivät yleensä ole olleet edellisen kauden kiistakapuloita tai puolueiden vaaliohjelmien eroavaisuuksia, vaan usein populistisia heittoja tai ladattuja kysymyksiä.

En usko yhdenkään puolueen eduskuntavaaliohjelmassa olevan mainintaa susista, mutta silti ne oli mainittu melkein kaikissa vaalikoneissa. Kulttuuriala on ollut valtavassa myllytyksessä koronan aikana, mutta siitä ei kysymyksiä löytynyt juuri ollenkaan. Tulevalla eduskuntakaudella tulee olemaan ongelmia korkean inflaation, korkeiden korkojen ja Ukrainassa käytävän sodan kanssa, mutta näitä monitmutkaisia ja kaaosmaisia aiheita koskevat kysymykset olivat useimmiten valintoja kahden vaihtoehdon välillä “haluatko ottaa velkaa vai nostaa veroja”. Kaikki vähänkin tarkemmin asiaan perehtyneet eivät voi vastata kumpaakaan ääripäätä, sillä vastaukseen vaikuttaa valtavasti mihin velkaa otetaan tai mitä veroja ollaan nostamassa.

Vaalikoneissa eniten osumia saavat ääripäihin vastauksensa laittaneet ehdokkaat. Ovatko he kuitenkaan eniten aiheeseen perehtyneitä? Kuinka moni vaalikoneen täyttäjä jaksaa tarkistaa ehdokkaan perustelut vastaukseen ja onko hänellä mahdollisuutta selvittää onko perustelu todenmukainen?

Toivottavasti tästä saadaan keskustelua aikaiseksi ja vaalikoneita kehitetään parempaan suuntaan.

Mikko Muilu

kaupunginvaltuutettu (vihr.)