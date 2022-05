Vaihtoehdot vähissä, Natoon mennään

Olin parisen viikkoa sitten puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteisessä kokouksessa. Äänestin sen puolesta, että Vasemmistoliitto pysyy hallituksessa, mikäli hallitus päättää hakea Nato-jäsenyyttä.

Haluaisin olla sitä mieltä, että emme liity Natoon. Tilanne on nyt kuitenkin sellainen, ettei Suomella ole parempaa vaihtoehtoa. Suomen turvallisuustilanne on muuttunut radikaalisti nopealla aikataululla.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten täytyy antaa tilaa eri mielipiteille ja sallia oman mielipiteen eläminen asian tiimoilta. Maailma ei ole mustavalkoinen. Poliitikon yksi tärkeimmistä piirteistä on se, että hän osaa olla tilanteen tasalla. Täytyy myös osata sivuuttaa omat arvonsa sekä periaatteensa tietyissä asioissa, mikäli tilanne näin vaatii. Kansan parhaaksi.

Luin Ukrainan sodan tapahtumista ja kuinka lapset, aikuiset ja vanhukset sukupuoleen katsomatta ovat joutuneet raiskatuksi yhteisönsä edessä. Tämä on ollut Venäjän armeijan systemaattista toimintaa, jota on käytetty aseena kansaa vastaan. Tämä on erittäin järkyttävää toimintaa vielä vuonna 2022. Paikalliset psykologit eivät myöskään ole säästyneet tältä järkytykseltä.

On tärkeä oppia historiasta se, että emme jää tällä kertaa yksin mahdollisessa konfliktissa. Natoon liittymisessä koen oleelliseksi, että saamme vaikuttaa millä ehdoin liitymme.

Erityisesti minua huolettavat tulevat jäsenmaksut, ja sitä kautta leikkaukset meidän perus- sekä julkisista sote-palveluista.

Kuinka paljon tämä tulee lopulta vaikuttamaan meidän tavallisten ihmisten elämään? Miten Yhdysvaltain tilanne tulee kehittymään? Mikäli siellä tulee valtaan uusi Trump tai vastaava hallitsija, saattaa Yhdysvalloissa syntyä epävakautta entisestään ja kuinka tämä vaikuttaa asioihin.

Paljon on epävarmuutta näissä asioissa ja tässä ajassa. Aika näyttää oliko Natoon meneminen oikea suunta.

Noora Jussila

Feministi vasemmalta

kaupunginvaltuutettu, vasemmistoliitto