Vaikuttamisen teemalla ensi vuoteen

Vuosi 2022 lähenee loppuaan ja samalla allekirjoittaneen ensimmäinen vuosi Seinäjoen Yrittäjät ry:n puheenjohtajana.

Vuosi oli kaikin puolin mieleenpainuva jo pelkästään siksi, että Seinäjoen Yrittäjät valittiin vuoden paikallisyhdistykseksi ja Seinäjoki valittiin Suomen yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi suurten kaupunkien kategoriassa.

Seinäjoen Yrittäjien perinteisillä Oktoberfesteillä palkittiin ensimmäistä kertaa uudessa palkintokategoriassa Kaupungin vuoden yrittäjäystävällisin työntekijä. Historian ensimmäisen palkinnon pokkasi ansaitusti kaupungin yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen. Samassa tilaisuudessa palkittiin Seinäjoen vuoden yrityksenä Tanssikoulu Wimma ja vuoden yksinyrittäjänä Mainosvarikko Oy:n Jussi Alasalmi.

Lisää palkintosadetta kaupunkiin saatiin vielä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien itsenäisyydenjuhlassa, kun Alasalmen Jussi palkittiin maakunnallisena vuoden yksinyrittäjänä. Lisäksi Seinäjoellakin vahvasti toimiva Härmän liikenne Oy palkittiin toisena maakunnallisena vuoden yrityksenä Lapuan Kankureiden kanssa.

Näiden huomionosoitusten lisäksi vaikuttamis- ja yhteistyötä on jatkettu koko vuoden ja omasta mielestäni varsinkin yhteistyö kaupungin kanssa on mennyt jatkuvasti eteenpäin. Kaupunkia on tässä yhteydessä hyvä kiittää menneestä vuodesta ja siitä, että yrittäjien ääni kiinnostaa aidosti.

Tuleva vuosi 2023 on Seinäjoen Yrittäjien nykyisen strategiakauden viimeinen vuosi. Tavoittelemme edelleen samoja asioita eli aitoa hyötyä jäsenillemme relevanttien tapahtumien muodossa sekä vahvalla vaikuttamistyöllä. Seinäjoen Yrittäjät ry on juuri niin vahva kuin sen jäsenistö.

Mitä useampi yritys kuuluu yhdistykseen sitä useammalla äänellä järjestö voi viedä viestiä päättäjille. Ensi vuodelle oleellinen teema on vaikuttaminen. Keväällä käydään eduskuntavaalit ja on koko kaupungin ja maakunnan etu, että eduskuntaan saadaan yrittäjyyttä ymmärtäviä, uudistusmielisiä edustajia kaupungista ja maakunnasta.

Vaikuttamistyö on jo aloitettu ja se käy kuumimmillaan heti alkuvuodesta.

Toivotan kaikille rauhallista joulunaikaa ja erityisesti yrittäjille kiitos, että teette päivittäin töitä myös yhteisen hyvinvoinnin eteen.

Jussi Saarijärvi

Seinäjoen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja