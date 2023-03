Varmistan ehdokasvalintani ajatuksella, kenelle uskoisin lompakkoni

Suomen historian yksi tärkeimmistä vaaleista käydään tänä keväänä. Kansa pääsee valitsemaan itselleen juuri sellaisia johtajia kuin se ansaitsee. Minusta Suomi ansaitsisi nyt ne päättäjät, joilla on rohkeutta palauttaa maamme takaisin kasvu-uralle ja joilla on valmiudet tehdä älykkäitä sopeutustoimia rakenteiden uudistamisessa.

Minulla on yksi ääni ja aion sen käyttää. Hallitusohjelmaa toteuttamaan tarvitaan kaikkia eduskuntaan valittavia, jotta pahoinvointi käännetään uudestaan suomalaiseksi hyvinvoinniksi. Tekoja tarvitaan niin rivikansalaisilta kuin yritysmaailmalta. Loppupelissä toimeliaisuus johtaa tekoihin, eikä menestys ole pelkästään hallitsijoista riippuvaista. Hallinnon tulee ainoastaan mahdollistaa asioita.

Vaalikoneet tarjoavat erinomaisen alustan uida ehdokkaiden tämänhetkiseen ajatusmaailmaan. Miten raikasta on ollutkaan huomata, että yllättävän monessa puolueessa on katto korkealla ja seinät leveällä. Ehdokkaiden ajatuksia ei ole valmiiksi puserrettu puolueiden tahdittamaan totuuteen, vaan yksilöiden näkemyksissä on havaittavissa perusteltuja vivahde-eroja.

Vaikka ei olisikaan politiikan suurkuluttaja ja puoluekirjaa tunnustava, toivon vaalikevään innoittavan ihmiset äänestysuurnille äänestämään kukin itsensä näköistä ehdokasta - ihmistä. Sopiva henkilö voi joskus löytyä yllättävältä taholta, hän voi erota merkittävästi koulutukseltaan ja taustaltaan muista päättäjistä. Itse varmistan valintani ajatuksella, kenelle uskoisin lompakkoni. Vaalikoneet mahdollistavat valintatyön maksuttomuudellaan ja helppoudellaan, käyttäkäämme siis niitä!

Meillä Suomessa ei onneksi pihamaalle isketyin kyltein julisteta omaa poliittista suosikkiaan, eikä lähtökohtaisesti tiedetä, ketä naapuri tai kollega kannattaa. Perheet eivät kärsi sukujuhlissa poliittisista riidoista, kun osa suvusta äänestää ”sitä väärää ehdokasta”. Saamme olla aidosti asioista eri mieltä.

Täytimme alakoulua käyvän lapseni kanssa tahoillamme vaalikoneen. Hän kertoi olevansa muutamissa kysymyksissä aivan eri mieltä kuin minä ja hyvä niin. Kun osaa oman kantansa ja näkemyksensä perustella, ei näissä ole vääriä vastauksia.

Yllätyksenä ei varmasti tule kenellekään, että meille molemmille tuloksena tarjottiin toisistaan poikkeavia ehdokkaita. Lapseni eivät pääse vielä vuosiin käyttämään äänioikeuttaan, mutta kun sen aika tulee, kiittelen siunattua vaalisalaisuutta. Miten vapauttavaa se onkaan.

Petra Piironen

yhteyspäällikkö, E-P:n kauppakamari