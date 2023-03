Vastuu työllisyydestä - Seinäjoki ja Etelä-Pohjanmaa tarvitsee jokaisen työikäisen

Eduskunta hyväksyi lakipaketin, joka siirtää työllisyyden järjestämisvastuun valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta. Silloin nykyisten TE-toimistojen toiminta päättyy ja työllisyyden hoidosta vastaavat kuntien muodostamat työllisyyden järjestämisalueet.

Miksi tällainen uudistus ja miksi juuri nyt?

Laki tarvitaan koska työllisyydestä ja työvoiman saatavuudesta on tullut Suomelle yhteiskunnan toimivuutta ja palveluja haastava kysymys. ”Kuka tekee työt?” on kysymys, johon Suomelle ei ole nyt riittävää vastausta.

TE-toimistot eivät ole tehneet tehtäviään huonosti, eivät varsinkaan Etelä-Pohjanmaalla. Uudistuksen ydintä ei olekaan hallinnollinen muutos vaan se, että nyt tarvitaan koko kuntakonserni, kaikki sen verkostot ja yhteistyötahot mukaan työllisyyden hoitoon. Kun hoidamme työllisyyttä, hoidamme myös osallisuutta, koulutusta, elinkeinoja, yhteisöjä ja meidän kaikkien hyvinvointia.

Seinäjoki ja Etelä-Pohjanmaa tarvitsee jokaisen työikäisen työelämään. Vaikka työllisyysaste alueella on jo korkea, on sitä edelleen mahdollista nostaa. Se vaatii myös uudenlaisia työtehtäviä ja jopa ”työn” uudelleen määrittelyä. On välttämätöntä, että myös osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä saadaan osaksi työvoimaa.

Alueemme tarvitsee myös maahanmuuttajia. Heidän kotoutumisensa ytimessä on mahdollisuus tehdä työtä ja sitä kautta tulla osaksi yhteisöä. Maahanmuuttajien työllistäminen on myös peruste tehdylle lakiuudistukselle. Pelkkä työ ei riitä kotoutumiseen vaan tarvitaan monipuolisesti kotoutumista tukevia palveluita, joissa juuri kunnat ovat avainasemassa.

Seinäjoen kaupunki on käynnissä olevan työllisyyden kuntakokeilun myötä hyvässä asemassa uuden vastuun ottamiseen. Mutta edelleen on paljon opittavaa tehtävässä, jossa on pakko onnistua.

Erkki Välimäki

elinvoimajohtaja, Seinäjoen kaupunki