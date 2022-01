Viti pöllyää ja vesi roiskuu

Ladulla samaa tuttua sakkia kuin edellistalvinakin: Soiniset, Hiltuset, Hietalat, Pekkalat, Heikkilät, Peräkosket, Koskelat...

Hiihtokausi on sillä mallilla, että viti pöllyää ja parisuhteet kukoistavat eikä laturaivosta ole vielä kuultu. Olisiko omikronin pelko latistanut pahimmat raivarin pärskeet. Hiihtokansa on huomannut etäisyyden ja turvavälin merkityksen ja koiranulkoiluttajien pysymisen laduilta pois.

Hiihto on hauska asia, kuten eräs karvapohjilla hiihtelevä tiivistää, kun kysyn hänen kilometrejään. Hän ei niitä laske, ettei lajin hauskuus kärsi. Niinpä minäkin lopetin kilometrien laskemisen ja hiihdän pääasiassa Ahonkylään ja takaisin Joupiskalle. Se tekee kaksi peninkulmaa ja syö laturaivon rippeet, vaikka joku on joskus asiallisesti huomauttanut tukkiessani ladun, kun on pitänyt kaivaa kännykkä ja torjua puhelinmyyjä. Se on kuitenkin pientä verrattuna siihen harmitukseen, kun joku liikennevaloissa tööttää vihreän sytyttyä.

Raivon huipuksi yltyi taannoin Salon uimahallissa se, kun viereisen radan perhostelija oli roiskaissut vettä ex-kaupunginvaltuutetun hiuksiin ja oli sitä mennyt suuhunkin. Vesi roiskuu helposti. Asia eteni jopa rikosilmoitukseen asti, mutta järki voitti ja prosessi samoin kuin hiukset kuivuivat.

Oivallus on paras vastavoima raivolle. Sen opin, kun perin sivistynyt ja jo edesmennyt Antti Saartola kertoi laskeneensa hyvää vauhtia Hallilanvuorta ja ladulle ilmestyi saksanpaimenkoira. Törmäys näytti väistämättömältä. Viimeinen keino oli karjaista ACHTUNG!

Se tepsi ja koira häipyi tiehensä.

Turja Turenius

Vitivalkoinen pertsan hiihtäjä