Yrittäjän kesäloma

Kesälomakausi on kuumimmillaan ja suurin osa suomalaisista ihmisistä viettää aikaa laiturinnokassa mökillä. Kesälomalla olen minäkin, koska siihen on mahdollisuus. Meillä Suomessa on erinomainen vuosilomajärjestelmä työssä käyvien ihmisten palautumista varten. Keskimäärin kuukausi vuodessa, kauneimpana vuodenaikana (ainakin omasta mielestäni) aikaa tehdä mitä itse haluaa ja työnantaja maksaa siitä palkan ja vähän päälle lomarahoina. Järjestelmä on siksi erinomainen ja tarpeellinen, että nykypäivän työelämä varsinkin tietotyöläisillä on yhä hektisempää ja työajan käsite saattaa monella olla hyvinkin joustava. Kuukauden kesälomalla on aikaa irrottautua työstä ja palautua.

Otammeko me loman itsestäänselvyytenä? Työsuhteessa olevalle ihmiselle vuosiloma tulee, kun työssäoloehto täyttyy. Yrittäjällä, jonka yritys ei ole riippuvainen yrittäjän päivittäisestä työpanoksesta, on mahdollisuus pitää lomaa silloin kun parhaaksi näkee ja niin paljon kuin palautuakseen tarvitsee.

Meillä on kuitenkin työelämässä ryhmä, jolle kesäloma tai mikään loma ei ole itsestäänselvyys. Yksinyrittäjät ja yhden tai enintään kaksi ihmistä työllistävät yrittäjät. Varsinkin yksinyrittäjillä voi olla mahdotonta irrottautua omasta yrityksestä ilman ansionmenetystä. Yksinyrittäjälle kun ei kukaan maksa loman ajalta palkkaa.

Moni yksinyrittäjä toki saattaa tehdä yksitoista kuukautta töitä niin paljon, että talous kestää yhden kuukauden, jolloin tuloja ei tule ollenkaan. Joillain loma saattaa olla sitä, että tehdään vain kolme tuntia päivässä töitä. Onneksi on myös paljon yksinyrittäjiä, joilla työnteko on paikasta riippumatonta ja he voivat tehdä työnsä vaikkapa mökiltä laiturinnokasta käsin tai aurinkorannikolta Espanjasta.

Muistetaan kuitenkin niitä yksinyrittäjiä, jotka eivät voi ottaa töitään mukaan aurinkorannikolle tai mökille. Parturi-kampaajat, hierojat, rakennusalan yrittäjät ja putkimiehet sekä monet muut. Heidän työnsä on paikkariippuvaista, mutta he tarvitsevat ja ansaitsevat kesälomansa siinä missä muutkin. Loppujen lopuksi yrittäjyys ja yksinyrittäjyys on valinta, mutta se mitä me kaikki heidän palveluiden kuluttajat voimme tehdä heidän hyväkseen on, että ei pahoiteta mieltä, jos heinäkuussa juuri silloin kun sinä haluaisit käyttää palvelua, vastaakin lomavastaaja. Hyvää kesää kaikille!

Jussi Saarijärvi

Seinäjoen Yrittäjät Ry

Hallituksen puheenjohtaja