Yritykset voimavara harrastustoiminnalle

Yritykset ja urheilu- sekä harrasteseurat ovat keskenään merkittävässä yhteistyössä. Perinteisesti yritysten ja urheiluseurojen keskinäinen suhde mielletään sponsoroinnin näkökulmasta siten, että urheiluseura tai joku muu myy tarroja tai kangasmerkkejä ja yritykset maksavat siitä näkyvyydestä sovitun korvauksen. Tämän päivän suhde yritysten ja seurojen välillä on merkittävästi muuttunut. Sosiaalinen media ja digitalisaatio ovat muuttaneet markkinointia ja näkyvyyttä ei enää osteta niin paljoa perinteisellä tavalla.

Olen oppinut sen, että yritykset haluavat yhteistyöstä paljon muutakin kuin vain näkyvyyttä. Merkittävässä roolissa on markkinoinnin lisäksi vastuullisuus.

Sijoittamalla euroja lasten ja nuorten urheilu- ja kulttuuriharrastuksiin, yritykset mahdollistavat alueella asuvien ihmisten kiinnittymisen suomalaiseen yhteiskuntaan iästä ja taustasta riippumatta sekä auttavat ihmisiä kokemaan merkityksellisyyden ja yhteenkuulumisen tunnetta.

Vireän harrastustoiminnan mahdollistaminen yritysten kotikaupungissa ja lähialueella auttaa myös työvoiman saamisessa. Perheellisille, työn perässä muuttaville ihmisille on ensiarvoisen tärkeää, että heidän perheillään on monipuoliset mahdollisuudet harrastaa vapaa-ajallaan. Ulkomailta muuttavien ihmisten kannalta harrastustoiminta on merkittävässä asemassa heidän integroituessaan yhteiskuntaan.

Vähäisessä roolissa ei myöskään ole urheilun ja kulttuurin terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset. SJK-yhteisön osalta tehtiin UEFA Grow-ohjelman SROI-mallinnuksen (jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalinen tuotto) mukainen selvitys vuonna 2019, jossa selvitettiin urheilun tuottamia terveydellisiä ja sosiaalisia hyötyjä yhteisön toiminta-alueella.

SJK-yhteisöön kuuluvat SJK ja SJK-juniorit. Selvitys keskittyi pääasiassa juniorurheiluun ja sen mukaan noin tuhannen pelaajan SJK-yhteisö toi alueelle noin 1,8 miljoonan euron terveydellisen hyödyn, noin miljoonan euron sosiaalisen hyödyn ja suorana taloudellisena hyötynä n. 3,5 miljoonaa euroa. Selvityksestä voi lukea lisää SJK-junioreiden verkkosivuilta.

Kun yhden jalkapalloyhteisön hyöty on jo noin mittava, niin millainen on kaikkien alueen harrasteseurojen tuottama yhteenlaskettu hyöty? Se on valtava.

Siksi yritysten urheiluun ja kulttuuriharrastukseen sijoittamat rahat menevät erinomaiseen käyttöön ja tämä on merkittävä tapa, jolla yritykset osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen veronmaksun lisäksi.

Tässä kohtaa on siis hyvä taas sanoa: Kiitos Seinäjoen alueen yritykset!

Jussi Saarijärvi

puheenjohtaja, Seinäjoen Yrittäjät ry