En uskonut voivani kuvitella sotaa kotiin

Ukrainan tilanne on nyt koko maailman huulilla. Suomalaistenkin halu auttaa on ollut valtava. Myös Seinäjoella on tähän mahdollisuus.

Tapasin Olena ja Mykola Zhabkon, jotka ovat Seinäjoella asuvia ukrainalaisia. He organisoivat hätäapukeräystä maamiestensä auttamiseksi. Tälläkin viikolla Seinäjoelta lähtee Ukrainaan kolme avustuskuormaa.

Jokainen meistä voi osallistua omalla panoksellaan. Zhabkot keräävät Ukrainan vapaaehtoisten armeijalle varusteita, kuten kenkiä sekä lääkintätarvikkeita. Voit lukea aiheesta lisää ja tutustua tarvikelistaan seuraavalta aukeamalta.

Tulevana lauantaina kello 16 Zhabkot järjestävät Seinäjoen Keskustorilla kokoontumisen Ukrainan tukemiseksi. Tapaamisessa voi tehdä toivottuja tavaralahjoituksia tai osallistua muilla tavoin huollon auttamiseksi.

Alun perin Zhabkoilla piti olla keräyspisteet myös Jalasjärvellä ja Peräseinäjoella. Tiistaina Olena Zhabko otti minuun yhteyttä ja pyysi jättämään juttuun maininnan vain Seinäjoen osalta.

”Tavaroita tulee nyt niin paljon, ettemme pysty järjestämään enempää”, hän kirjoitti kiitollisena suomalaisten auttamisenhalusta.

Lahjoittaminen on vähintä mitä me voimme tehdä.