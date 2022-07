Festareiden vastustajat vaiennetaan

Provinssi on saatu onnellisesti päätökseen. Koko maan tähän asti pidetyistä festivaaleista tapahtuma oli kesän suurin. Ihmisten juhla kokosi Seinäjoen Törnävänsaareen 77 000 henkeä. Se on valtava määrä, enemmän kuin Seinäjoen asukasluku. Meitä avaruuden pääkaupungin asukkaita kun on noin 64 000.

Juhlijat piristivät kaupungin katukuvaa ja toivat alueelle valtavasti rahaa. Tämän ovat aikaisempaa paremmin sisäistäneet paikalliset, jotka koronaepidemian perumien pippaloiden jälkeen tuntuivat tavallista vähemmän purnaavan juhlapaikalta kantautuvasta melusta tai poikkeuksellisten liikennejärjestelyjen tuomista hankaluuksista. Jos joku sosiaalisessa mediassa edes yritti aloittaa asiasta keskustelua, se tyrehdytettiin heti: Provinssi kuuluu kesään! Koeta jaksaa! Jaksuhali sulle!

Ymmärystä saivat myös hinnat. Yksi festarivieras erehtyi Facebookin Avoin puskaradio Seinäjoki -ryhmässä kritisoimaan sitä, että puolen litran vesipullo maksoi tapahtuma-alueella liki neljä euroa. Seurauksena oli täystyrmäys ja ohjeet siitä, miten pullon sai Törnävänsaarella täyttää vaikka kuinka monta kertaa.

Lisäksi vastaajat muistuttivat, ettei tapahtumajärjestäjillä ja festarimyyjillä ole ollut tuloja moneen vuoteen. Sympatiat olivat heidän puolellaan: ”Millä tavarat tuodaan tänne? Rekoilla. Ne käyvät dieselillä. Se maksaa. Itse ainakin maksan lonkerostani euron enemmän, jos sillä on vaikutusta siihen, järjestetäänko tapahtumia myös tulevaisuudessa.”

Osa jaksoi vääntää rautalangasta, mistä kaikesta Provinssinkin kulurakenne muodostuu: ”Artistit maksaa. Aluesomistus suunnitteluineen maksaa. Rekrytointi maksaa. Oheisviihteen hankkiminen ja paikalla oleminen maksaa. Ruoka- ja juomapuolen järjestäminen maksaa. Somen tekeminen maksaa. Alueen rakentaminen maksaa. Jätehuolto maksaa. Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen jokaiselle festivaalin osa-alueelle maksaa. Kaikki maksaa. Tuossa on vain pieni osa asioista, jotka näkyvät kuluttajalle. Sitten on se kaikki, mikä ei tule koskaan näkymään kuluttajalle, mutta maksaa yhtälailla ja osittain ympäri vuoden. Rahat pois niiltä jotka suostuu maksamaan, koska se on käsittääkseni bisneksen pyörittämisen perimmäinen idea.”

Ilonpito ja rahanteko jatkuvat tänään alkavilla Tangomarkkinoilla. On jännä nähdä, saako uudistunut tapahtuma risuja vai ruusuja. Osan mielestä tapahtuman täydentyminen iskelmämusiikilla on hyvä juttu, toisten mielestä se vesittää koko tapahtuman luonteen.

Kysymykseen pystyy ottamaan kantaa vain, jos pistää tanssikengät jalkaa ja suuntaa baanalle. Toivotaan, että sää suosii, vaikka nyt ennuste näyttää näille maille auringon lisäksi muutamia vesipiskojakin.