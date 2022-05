Jokainen ruokapöytä kaipaa annoksen sydäntä. Enkä nyt tarkoita sydänartisokkaa tai härän heartia punaviinikastikkeessa.

Ajatus on nostaa esiin 8.–15.5. vietettävää sydänviikkoa, jonka teema on iloa ruuasta. Viikon aikana kiinnitetään huomiota terveelliseen ruokailuun niin fyysisesti kuin henkisesti.

Jälkimmäistä terveyttä edistää hyvin Sydänliiton tässä yhteydessä lanseeraama motto:

“Hyvän mielen ruokapöydässä toteutuu neljä k-kirjainta: kuunnellaan, kysytään, kannustetaan ja kehutaan pienestäkin onnistumisesta.”

Oiva muistutus joka pöytään, mutta varsinkin sellaiseen, jossa istuu yhdessä lapsia ja aikuisia.

En tiedä, tuliko viime sunnuntaina tarpeeksi kehuttua ja kannustettua juhlapöydän väkeä, mutta ainakin puhetta piisasi.

Juttelimme vilkkaasti kevään juhlista, opiskelija-asumisesta, ainejärjestön tanssiaisista, euroviisuista, festareista, autokoulusta – vaikka mistä.

Aika paljon myös naurettiin. Yhdessä syöminen saa olla iloinen ja hauskakin tapahtuma.

Ruoka on ruumiin, nauru mielen ravintoa. Kumpikin virkistää, yhdistää ihmisiä ja pistää mielihyvähormonit liikkeelle.

Henkilökohtaisesti suurin voittoni sunnuntaina oli juhla-aterian valmistus.

Nimittäin – ja tämä ei ole tarkoitettu mukuloille moitteeksi, vaan kehuksi – tapahtui jotakin harvinaista:

lapset laittoivat äidilleen juhlapäivällisen.

Jokainen, jolla on nuorisoa 20 vuoden molemmin puolin, tietää, ettei moisia taikoja tapahdu keittiössä ihan joka päivä.

Oma roolini rajoittui siihen, että olin lauantaina mukana hakemassa värkkejä. Ilahduin huomatessani, kuinka kärryyn putoili monia sydänmerkki-tuotteita.

Niissä on itua, sillä hinta ei ole käytännössä kalliimpi, mutta ravintolaatu on parempi ja tuote yleensä kotimainen. Siinä on jo kolme hyvää syytä sydänmerkin kannatukseen.

Mutta – vaikka ruoka olisi välillä rasvaisempaa, suolaisempaa ja sokerisempaa, on lopulta tärkein sydänleima se fiilis, joka jää mieleen pöydästä noustessa.

Vasta sen perusteella tietää, onnistuiko yhteinen

ruokailu vai ei.

Sydänasioiden kunniaksi ja äitienpäivän jälkimainingeissa sopinee vielä nostaa esiin Eeva Kilven kuolematon mietelmä.

”Lapseni pöydän ympärillä: nämä ovat niitä ihmisiä joille minut on tarkoitettu olemaan hyvä.”