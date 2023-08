Jokainen voi olla oman elämänsä Barbie

Kaikki puhuvat nyt Barbiesta. Syynä tähän on se, että koko maailman tuntemasta muovinukesta on tehty elokuva, jossa näyttelevät oikeat ihmiset. Filmi sai ensi-iltansa toissa viikolla.

Pitihän elokuva minunkin käydä katsomassa, sillä leikin pikkutyttönä täydellisen naisen esikuvana pidetyllä nukella vuosia. Samoin teki tyttäreni. Barbe taitaa olla ainoa lelu, joilla olemme molemmat leikkineet.

Onneksi lapsuudenkodissani oli tytön ollessa pieni vielä tallella pari säihkysääristä nukkea, kasa vaatteita ja muutama huonekalu. Itse tehdyt vaatteet eivät toki seuraavalle sukupolvelle kelvanneet, sillä kauppojen valikoimissa Barbien garderobi oli paljon loistokkaampi.

Barbien tunnusväri on pinkki. Se näkyi elokuvassakin ja väri on kuulemma ollut viime aikoina niin suosittu, että pinkki maali on välillä loppunut kaupoista. Vaaleanpunainen on ollut oma lempivärini lapsesta saakka, joten tällä hetkellä olen ainakin vaatteiden ja sisustuksen värin osalta muodin huipulla.

Siihen ne yhtäläisyydet sitten jäävätkin. 63 vuotta sitten päivän valon nähnyt Barbie on edelleen häikäisevä kaunotar, jota eivät rypyt eikä selluliitti vaivaa. Hänen jalkateränsä kaartuvat vieläkin korkokengille tehtyyn asentoon. Barbie ei ikätovereidensa tapaan haaveile mukavista kävelykengistä, vaan elokuvassa järkyttyy jo siitä, että kantapäät koskettavat maata.

En tässä yhtydessä kuitenkaan ala syyttelemään ihannevartaloista Barbia naisten kehonkuvan vääristämisestä. Uudessa elokuvassa tulee ilmi myös se, että Barbie on aina ollut hyvä esikuva naisille. Hänellä on oma ura, monta ammattia, talo ja auto. Barbie kävi kuussa ennen Neil Amstrongia ja oli presidenttiehdokas ennen Hillary Clintonia.

Barbie on ollut edelläkävijä ja on näyttänyt, että kaikki on mahdollista myös tytöille. Barbien esimerkki kannustaa naisia tavoittelemaan tähtiä, uskomaan itseensä, kyseenalaistamaan perinteiset roolimallit ja olemaan juuri sellaisia kuin he ovat. Muovinukke näyttää, miten jokainen meistä voi olla oman elämänsä Barbie luoden merkityksellisen ja onnellisen elämän omilla ehdoillaan.

Virpi Kupiainen-Ämmälä

toimittaja

PS: Barbie-nukkeja keräilevä Minna Talvilahti kertoo harrastuksestaan 2.8. ilmestyneessä Eparissa sivulla 16.