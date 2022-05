Kaverini syö kalaa enää vain ulkona

Kävin muksun kanssa kaupassa. Emme ostaneet mielestäni juuri mitään. Tukkaan shampoota, koiralle naksuja, jääkaappiin vähän lihaa ja täydennystä sekä sivupöydälle hedelmiä. Lasku oli 68,75 euroa. Pyöristin ja pöyristyin – melkein seitsemänkymppiä!

Ensin hintoja nosti koronapandemia, sitten Ukrainan sota. Kevään mittaan ruuan kallistumista on alettu päivitellä oikein urakalla. Voi vain toivoa, että hinnannousuista saavat osuutensa myös alkutuottajat, kuten ahtaalla olevat maanviljelijät.

Lounaalla tapaamani tuttu kertoi syövänsä kalaa käytännössä enää ulkona (olimme keskustassa lohikeiton äärellä). Kotiin hän ei malttanut enää ostaa jalokalaa.

Kahvissa tämä kaveri säästi sillä, että tyytyy nyt markettien ketjutuotteeseen ja laittaa sitäkin napollisen vähemmän kuin ennen samaan kuppimäärään. Aamu- ja päiväkahvit on addiktin kumminkin saatava, muuten seurauksena on jomottava pääkipu.

Pääkipua tämä totisesti tuottaa, hintojen nopea nousu. Joka päivä on silti syötävä. Joka päivä on myös asuttava ja elettävä, vaikka energian ja polttoaineen hinnankorotuksia ei pääse pakoon käytännössä mitenkään.

Esimerkki meiltä kotoa: Ei keneltäkään oikein voi kieltää peseytymistä lämpimässä vedessä. Korkeintaan voi isällisesti muistutella, että ehkä maybe kenties vähän vähempikin riittäisi. Sitäkin on hiukan vaikea sanoa jollekulle, jolla on pestävänään pitkät hiukset.

Entä autoilu? Kuopus on juuri saanut ajokortin. Olen koettanut mainostaa, että kun minä olin nuori, tyylikkäintä kruisailua oli ajaa parkkiin ja pällistellä sieltä käsin maailman menoa. Toisaalta, nuorten on hyvä ajaakin kartuttaakseen taitojaan.

Talonlämmitys on oma tuskanaiheensa. Onneksi on kesä vastassa. Syksyllä täytynee pudottaa ensin yksi aste ja sitten, kun asukkaat ovat kalibroineet kehonsa uuteen lämpötilaan, vielä toinen – salaa tottakai.

Kahden asteen pudotuksella voisi jonkin tilaston mukaan säästää melkein 15 prosenttia lämmitykseen kuluvasta energiasta.

Lisäksi kodin laitteet pakastimista pesutorneihin ja viihde-elektroniikkaan lisäävät kulutusta. Tähän ryhmään kuuluu myös sähkökiuas. On kuitenkin vaikea ajatella, ettei saunoisi kun saunotuttaa.

Joka tapauksessa fakta on se, että arki kallistuu. Kukin säästäköön missä voi. Samalla täytyy yrittää vaalia elämänlaatua. Jos ei muuten, niin edes Putinin kiusaksi.