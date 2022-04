Vaikka auto oli täynnä tavaraa, pienten kassien kanssa vieraaseen maahan saapuneet empivät ottaa lahjoituksia vastaan. He halusivat varmistaa, että kaikille riittää jotain. Itselle ei haluttu juuri mitään, vaikka uusi koti oli tyhjää täynnä. Tärkeintä on, ettei tarvitse pelätä ja on katto pään päällä.

Vakuutteluista huolimatta tällainen lintukodossa elävä ei voinut olla liikuttumatta. Tyhjissä asunnoissa käyminen toi sodan lähemmäs ja sai ajattelemaan asioita ihan eri tavalla. Millaista olisi oikeasti jättää itse rakennettu koti ja puutarha? Kaikki, minkä eteen on tehty töitä vuosia. Synnyinseutu, kotimaa ja oma kieli. Koko elämä.

Maallista mammonaa vaikeampaa olisi tietenkin hyvästellä läheiset. Suurin osa meistä naisista joutuisi evakkomatkalle lähtiessään jättämään myös puolisonsa ilman tietoa jälleennäkemisestä. Jo pelkkä ajatus puistattaa.

Ukrainalaisista yksikään ei itkenyt. He yrittivät saada paikallisten tapaamisesta kaiken irti. Vaikka evakkoreissun uskottiin – tai ainakin toivottiin – olevan väliaikainen vaihe elämässä, lahjoitustavaroita enemmän kyseltiin sitä, mistä voisi saada töitä ja missä voisi osallistua suomen kielen kurssille.

Mistä ihmeestä Ukrainan naiset saavat voimansa? Miten he pystyvät olemaan niin reippaita ja rohkeita? Olen varma, että en itse pystyisi samaan.