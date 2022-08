Mikä on Seinäjoen seuraava wau-juttu?

Seinäjoen keskustan alueella on vain viisi yli satavuotiasta rakennusta. Näin tietää rakennusalan yrittäjä Petri Pihlajaniemi.

Yksi viidestä on Pollarin talo, joka avattiin eilen remontin jälkeen Alman pihapiirissä.

Muuten, jos P. Pihlajaniemi ei olisi 2000-luvun alussa lähtenyt kunnostamaan rautatieläisten talosta hotellia, juurikin Alman paikalla olisi nyt vain yksi tavallinen kerrostalo lisää.

On se mukavaa, kun joku näkee Seinäjoellakin jotakin hyvää ja kaunista, säilyttämisen arvoista. Pihlajaniemen kotihan on Kristiinankaupungissa, vanhan äärellä.

Avajaisten lomassa Pihlajaniemi totesi, ettei ole enää puuhaamassa kylpylää vanhoille veturitalleille. Syynä se, että Reima Kuislalla on jo pitkälle viedyt suunnitelmat kylpylän tekemiseksi Sorsanpesän yhteyteen. Hyvä Reima, hyvä Petri. Järkihommaa.

Eres komeiren pohjalaisten pääkaupunki ei kaipaa kahta kylpylää samalla vuosikymmenellä.

Mutta – kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu. Pihlajaniemi paljasti, että hänellä on jo arkkitehtitoimisto työskentelemässä veturitallien uuden elämän eteen. ”Sinne tulee Seinäjoen seuraava wau-juttu, jossa yhdistellään uutta ja vanhaa”, yrittäjä kertoi.

Kun kysyin, nähdäänkö konkreettista jo tällä vuosikymmenellä, kuului vastaus: ”Kyllä, ja mieluummin jo 2020-luvun alkupuoliskolla. Olen sen verran hätäinen, etten jaksa odottaa kauempaa. Jos liikaa odottelee, jää pian tekemättä”, Pihlajaniemi totesi.

Tätä tietoa voi vain tervehtiä ilolla. Epari jää seuraamaan asiaa ja kertoo lukijoilleen lisää heti kun uutisoitavaa on.

Samaan aikaan Seinäjoen toisella laidalla, Törnävän Piirillä, remontoidaan vanhaan pesulaan ja verstaaseen ravintolaa, jonka on määrä avata ensi kuussa. Tuossa näyttävässä rakennuksessa on yhtä lailla tuhat tarinaa niin kuin Almassa tai Pollarin talossa.

Kun tehdään uutta vanhan pohjalle, bonuksena tulee kiinnostava tarina ja elämyksellinen ilme. Yksilöllinen leima on myös vahva kilpailuvaltti. Se on hihasta kurkkaava ässä, jonka ansiosta asiakas voi muodostaa siteen kyseiseen paikkaan ja tulla uudelleen.

Vanhassa on siis usein vara parempi. Lisäksi monelle kohteelle parasta suojelua on se, että talossa on jatkuvaa toimintaa ja uutta, virkeää elämää.