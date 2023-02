Minä sekä hän, toisillemme tarkoitetut

Sinulle sopivin ehdokas on:

Koneen mukaan hän ja minä olisimme 82–prosenttisesti toisillemme tarkoitetut. Kone on varmasti minua viisaampi, mutta en minä hänelle lämmennyt. Lähinnä olin ilmaantumisestaan yllättynyt. Päätin vaihtaa IS:n vaalikoneen Hesarin vastaavaan. Sain eri ehdokkaan, mikä ilahdutti. Arvokartalla rastini liikahti jonkin verran toiseen paikkaan.

Eilen avautui myös Ilkka-Pohjalaisen vaalikone. Sen isona etuna ovat alueelliset erikoiskysymykset, jotka palvelevat juuri tämän vaalipiirin äänestäjiä.

Nyt vain kovaa ajoa itse kussakin kodissa. Ei kone ainakaan vaalikevättäsi pilaa, päinvastoin, pirot paranoo.

Nuoriso on perinteisesti ollut aika innokasta tekemään vaalikoneita. Niitä on näppärä käyttää puhelimella sometuksen lomassa. Samalla oppii todennäköisesti jotakin myös itsestään – ja aika paljon ehdokkaina olevista.

Vaalikone voi kertoa varsinkin ehdokkaiden arvomaailmasta. Se on kiinnostavaa tietoa äänestäjälle, koska arvojen kauttahan me toisiamme usein – no, arvotamme.

Kun ehdokas ottaa kantaa kysymyksiin vaikkapa verotuksesta, uskonnosta, ilmastoasioista, monikulttuurisuudesta ja maaseudun elinvoimaisuudesta, hän kertoo jo paljon itsestään. Sitä peiliä vasten äänestäjä voi mittailla itseään ja miettiä, olisiko juuri tuo ihminen minulle se yksi ja ainoa, se oikea poliitikko, ääneni airut.

Ehdokkaana kun en ole ollut, niin en osaa sanoa, mitä he mahtavat miettiä vaalikoneeseen vastatessaan. Joissain kysymyksissä varmasti tulee mietittyä paljonkin sitä, kuka ja ketkä minua äänestävät, ja että jos nyt vastaan näin, niin onko heidän mielestään silloin siten vai miten. Siinä saattaa päästä taitavakin päättäjä päänsä sisällä solmuun. Lopulta lie varminta vastata vain niin kuin oikeasti ajattelee ja tuntee.

Muuten, vaalikone on nurin niskoin koolivane. Kooli on eestiä ja tarkoittaa suomeksi kouluun. Vane taas on englantia ja suomeksi tuuliviiri, ohjaussiipi.

Kun vaalikoneeseen sujahtaa, on se vähän kuin menisi hetkeksi poliittiseen kouluun. Jos et keskity ja vastailet miten sattuu, voi tuntua siltä, että kone käyttäytyy kohdallasi kuin tuuliviiri.

Mutta – jos vastaat pieteetillä, vaalikone voi olla sinulle juuri se ohjaussiipi, jota olet kaivannut löytääksesi suuntasi ja ehdokkaasi.

Ei kun konetta käyttämään – järjellä ja sydämellä.