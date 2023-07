Mitä kenenkin housuissa on tai ei ole

Provinssi juhlittiin viime viikonloppuna ja pieni mediakohukin saatiin. Ilmajokelainen kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) poistettiin festivaalilta arvojen törmätessä. Digilehden sivulta kuusi voit vielä lukea koosteen I-P:n uutisoinnista.

En ota kantaa Mäenpään poistamiseen. Hän ei uhannut ketään eikä ollut uhattuna, joten mitään turvallisuusriskiä ei ollut. Joskus aikuisen ihmisen teoilla tai kirjoittamisilla voi olla kuitenkin seurauksia. Nyt oli tällaisia.

Mäenpäällä on oikeus olla sitä mieltä kuin on. Vaikka Provinssin arvot eivät kohtaa hänen arvojaan, pitäisi niitäkin pystyä suvaitsemaan sananvapauden perusteella. Provinssilla on kuitenkin oikeus antaa viesti siitä, ettei täällä kaivata sellaista.

Kansanedustajalla on korkea valta-asema moniin muihin kansalaisiin nähden. Siitä asemasta käsin esiintyessä olisi ehkä hyvä miettiä, miten asioiden tietyllä tavalla sanoittaminen vaikuttaa vaikkapa nuoreen ihmiseen, sellaiseen, joka mahdollisesti painii oman identiteetin kehittymisen ja hyväksymisen kiemuroissa, ja monesti vielä syvien vesien kautta sukeltaen.

Minusta jokaisen aikuisen tulisi kannustaa ja tukea kaikkia nuoria löytämään itsensä, hyväksymään itsensä ja olemaan itsestään ylpeä. Vain sillä tavalla voimme saada hyvinvoivia, perusteellisia maailmankansalaisia tätä maata asumaan ja hyvää tulevaisuutta tekemään.

Se, mitä kenenkin housun tai hameen alla on tai ei ole, pitäisi olla jokaisen yksilön oma asia ja samantekevää muille.

Olisi hienoa nähdä suomalaiset yhdessä ponnistelemassa kohti yhteiskuntaa, jossa rakentava toiseuden kohtaaminen on mahdollista. Siihen on ensimmäinen askel se, että on suvaitsevainen ja sietää sekä ymmärtää erilaisuutta, joka ei millään tavoin uhkaa tai pyri vahingoittamaan sinua ja läheisiäsi.

Ihmisen tärkeimpiä sosiaalisia ominaisuuksia ovat hyvät käytöstavat ja sydämen sivistys. Molempia yleensä kertyy iän myötä. Siinä taas yksi hyvä syy toivoa meille kaikille pitkää ikää.

Provinssi järjestettiin samaan aikaan kuin Pride-viikonloppu. Sattumalta Venäjä ilmoitti 1.7. aloittavansa ”homojen eheyttämishoidot”. Voihan Venäjä. Putinin johtama hallinto todella tekee kaikkensa – aivan joka sektorilla – palauttaakseen maansa takaisin pimeälle keskiajalle. Tervemenoa ja pahoittelut ihmisille, joita Venäjälläkin elää.

Samaan aikaan länsimaiset arvot muun muassa puolustavat jokaisen oikeutta määrätä omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Samoin ne puolustavat kaikkien oikeutta rauhanomaiseen ja turvalliseen elämään omassa maassa ja omassa kodissa.

Voi miettiä, kumpi heijastelee paremmin omaa käsitystä hyvästä elämästä, venäläinen vai länsimainen arvomaailma.

Mitä tulee Juha Mäenpäähän, hän on paitsi Ilkka-Pohjalaisen, myös Eparin kolumnisti. Hyvä niin. Äänestäjille on tärkeä saada tietää, miten alueen kansanedustajat ajattelevat eri asioista.

Mielipiteisiin, ajatuksiin ja päätöksiin tutustumalla voimme vaikuttaa yhteiskuntaan äänestämällä ehdokkaita, joiden kanssa koemme jakavamme saman aaltopituuden.