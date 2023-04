Nuorten poismuuttoa on vaikea estää, koska heitä ajaa luonnollinen elämänjano

Seinäjoen vetovoiman kanssa eletään murroskautta, ainakin mitä tulee nuoriin. Tätä aihetta sivuttiin viime torstaina seminaarissa, jossa pohdittiin Etelä-Pohjanmaan ja samalla maakuntakeskuksenkin kehittämistä. Huolta herättää muun muassa se, että 15–24-vuotiaat nuoret muuttavat Etelä-Pohjanmaalta pois muihin maakuntiin, lähinnä Etelä-Suomeen. (Il-Po, 15.4.23)

E-P:n liiton selvitysten mukaan maakuntaan kuitenkin jäävät sellaiset nuoret, jotka ovat kouluttautuneet Etelä-Pohjanmaalla ja myös työllistyvät maakuntaan. Heitä tarvitaan kuitenkin lisää.

Nuorten poismuutto vain on vaikea estettävä, koska: luonnollinen elämänjano. Nuori haluaa nähdä ja kokea elämisen ja olemisen tapoja muuallakin. Se on myös nuoren oikeus, hyvä ettei velvollisuus.

Paluumuuttokin on kuitenkin mahdollinen. Siksi nuorille pitäisi jäädä mahdollisimman hyvä fiilis kotikonnuista ja ajatus siitä, että tuonne voi joskus vielä palata, koska siellä oli ihan ”siistiä” olla ja elää.

Kysyin whatsappissa muutamalta tutulta parikymppiseltä, osa täältä, osa muualta, mitä Seinäjoella pitäisi heidän mielestään olla, että kaupungin vetovoima olisi parempi. Muun muassa näin nuoret vastasivat:

”Moderneja työpaikkoja. Monipuolisemmin opiskelupaikkoja. Kansainvälisempää meininkiä ylipäätään.”

”Se on hyvä, kun on luontoa paljon. Se on nykyään aika monelle nuorelle tärkeää.”

”SJK on kiinnostava ja säbä talvella. Solar ja Provinssi, muutenkin kesällä on ihan hyvä meno.”

”Oliks siellä jotain ihme kohuja täs hetki sitte. Mikä joku pride-pommitus ja sikataidehässäkkä? Vähän on junttia settiä välillä. Ei ehkä ihan vedä nuoria.”

”Seinäjoella vois asua jos kaupunki vähän kasvaisi ja löytyisi hyvä duuni. Yökerhot sietäis päivittää.”

”Keskusta on kuollu. Pitäis olla pieniä liikkeitä ja puoteja, joissa vois vaan käydä randomisti, ilman että pitää ajaa jonnekin ideaparkkiin”.

”Keskustassa vaikee hengata nykyään. Ei oo oikeen viboja. Ne tyhjät montut on karseita. Miksei niihin rakenneta? Jotenkin noloa.”

Ugh. Nuoriso on puhunut. Ei välttämättä mitään, mitä ei jo tiedettäisi. Mutta paljon on tehtävää edellisen perusteella. Onneksi hihat on kääritty ja töihin monin paikoin ryhdytty.

Nuori, joka on äänestänyt jaloillaan pois Seinäjoelta, voi aikanaan kääntyä myös takaisin. Meillä on jo paljon hyvää täällä. Vahvistetaan niitä asioita ja keksitään uusia. Vetovoiman luominen on kestävyyslaji.