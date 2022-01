Olkoon kanssanne loputon viisaus

Nuorten äänestysprosentti jäi alhaiseksi. Ymmärrettävää. Hyvinvointi- ja soteasiat koskettavat lähinnä meitä vanhempia ihmisiä.

Nuori on lähtökohtaisesti terve ja elämänsä keväässä. Toista on, kun astelee elämänsä syksyä ja hiljalleen kremppaantuu. Silloin on kumman kiinnostunut hyvistä terveyspalveluista.

Vaalikoneiden äärellä moni nuori kuulemma turhautui, kun ei kunnolla ymmärtänyt, mistä puhutaan. Siinä tilanteessa voi tulla äkkiä ulkopuolinen olo. Silloin tekee mieli skipata koko juttu.

Näköjään moni vanhempikin tahtoi skipata nämä vaalit. Ilmeisesti liikaa ajateltavaa ja vaihtoehtoja.

Monia voi puhutella enemmän vaikka pressanvaalit, joissa loppusuoralla pääsee äänestämään kahdesta ehdokkaasta toista. Se on ainakin selkeää ja vaivatonta.

Se ei ole kuitenkaan yhtä tärkeää kuin oma terveys.