Ollapa viisas kuin australialainen nainen

Australiassa(kin) viisaus asuu perheenäideissä.

Löytämäni verkkojuttu (mtvuutiset.fi/7.4.2021) viittaa The Sunin artikkeliin australialaisäidistä, jolla on fiksu ruokakauppakikka. Pienellä kikallaan nainen on säästänyt melkoisesti rahaa.

Näin se tapahtuu: käydessään ruokakaupassa kyseinen äiti pyrkii aina nappaamaan ostoskoriinsa alennettuja tuotteita. Kassan jälkeen tai viimeistään kotona hän tarkistaa kuitin ja laskee, paljonko aletuotteiden ansiosta on lähtenyt kokonaissummasta pois.

Jos satasen kauppalasku oli punalappuostosten ansiosta vaikka vain 80 euroa, hän siirtää 20 euroa säästötililleen.

Uutisen mukaan nainen oli tällä tavalla saanut sivuun vuodessa 2500 australian dollaria eli yli 1600 euroa.

Säästyneet rahat hän aikoi käyttää jouluostoksiin. Sitä myöden äidin kikasta hyötyi koko perhe.

Ollapa viisas kuin australialainen äitinainen. Tai ollapa edes kuin kenguru, joka syö lähinnä ruohoa, lehtiä ja kukkia. Vetensäkin kenguru saa pääosin syömistään kasveista, joten sen ei tarvitse juurikaan erikseen juoda. Kengurudieetti säästäisi nykyisillä elintarvikehinnoilla sievoiset summat.

Toistaiseksi on ehkä kuitenkin viisainta loikkia vain tuon äidin jalanjäljissä ja metsästää aletuotteita.

Minulla on kaveri, joka oli pitkään ruokakaupassa töissä. Hän kehottaa ihan jokaista ostamaan alennustuotteita.

Kaverin mielestä ruokahävikin torjunta kuuluu kaikkien vastuulle yhteisöllisesti, tulotasoon katsomatta. ”Siitä huolimatta, että nykyään yhä useammat osallistuvat hävikkitalkoisiin, alennustuotteita menee yhä roskiin melkein joka päivä”, kaveri kommentoi.

Uskon häntä. Monella voi edelleen olla kynnys ostaa punalaputettuja tuotteita, vaikka se olisi sekä ekologista että oman kukkaron kannalta viisasta.

Jos haluaa unohtaa aletuotteet, voi helposti säästää suosimalla kauppaketjujen omia ruokamerkkejä. Silloin ei käytännössä joudu luopumaan kuin jostakin kalliista brändistä.

Seuraavalle aukeamalle Eparin aletiimi on kerännyt 25 muuta säästövinkkiä syksyn ruokaostoksille. Kainalogallupissa tutustutaan lisäksi opiskelijan jääkaappiin ja sen sisältöön – tai sisällöttömyyteen.

Vaikka ihan joka hylly ei ihan joka päivä ruokaa tursuisikaan, jaksavat seinäjokelaiset opiskelijat hymyillä.

Otetaan heistä mallia ja koetetaan pysyä positiivisina.