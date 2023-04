Seinäjoelle ei käynyt vaaleissa hyvin

Sunnuntaina valittiin 200 uutta kansanedustajaa päättämään Suomen asioista seuraavan neljän vuoden ajaksi. Seinäjoelle ei käynyt vaaleissa kovin hyvin.

Vaalipiirin 16 kansanedustajasta enää yksi on Seinäjoelta. Paula Risikko (kok.) keräsi 8 349 ääntä. Hän aloittaa jo kuudennen kautensa.

Toinen seinäjokelainen viime kauden kansanedustaja, Pasi Kivisaari (kesk.), sen sijaan jäi puolueensa varasijalle 5 661 äänellä. Varasijalta noustaan eduskuntaan vain harvoin, koska luopumisia ei yleensä nähdä.

Se, että Seinäjoki menetti yhden kansanedustajan, on tappio kaupungille. Risikko kantaa nyt yksin Seinäjoen soihtua eduskunnan käytävillä. Jokainen kansanedustaja tekee tietysti työtään koko Suomelle ja tehtävien mittakaava on aina valtakunnallinen, mutta myös alueellisella painoarvolla on merkitystä.

Niin sanotun Suur-Seinäjoen seudulta sentään on toinenkin kansanedustaja, ilmajokelainen Juha Mäenpää, joka saalisti vähän yli 8 000 ääntä perussuomalaisten riveissä. Saman puolueen edustaja, kokkolalainen Mauri Peltokangas, puolestaan oli koko vaalipiirin äänikuningas peräti 14 542 äänellä.

Nyt tilanne on se, että Vaasan vaalipiirissä on eniten perussuomalaisia ja RKP:n kansanedustajia. Kumpiakin on neljä eli yhteensä puolet vaalipiirin kaikista kansanedustajista. Sunnuntaina naisten määrä Vaasan vaalipiirissä kaksinkertaistui ja kasvoi neljään – mikä on tietenkin suoraan sanottuna edelleen varsin vähän.

Kaikki Vaasan vaalipiirin kansanedustajat äänimäärineen on esitelty sivulla 6. Vahvistettu tulos julkaistaan 5.4. valmistuvan tarkastuslaskennan jälkeen. Sen myötä äänimäärät saattavat vielä hiukan muuttua.

Kun sivun kuvagalleriaa katsoo, on painopiste vahvasti rannikolla. Etelä-Pohjanmaalta on Risikon ja Mäenpään lisäksi enää vain kaksi nimeä. Viime kaudella eteläpohjalaisia kansanedustajia oli vielä kuusi.

Ilkka-Pohjalaisen (4.4.) uutisen mukaan kansanedustajista on apua monissa maakunnan tärkeissä asioissa. Etelä-Pohjanmaan osalta ykköshankkeiksi mainitaan korkeakoulun aloituspaikkojen lisääminen ja lukuisat infra-hankkeet, kuten maanteiden korjaaminen. Kumpikin on hyvä esimerkki asioista, joiden ajamiseen vaalipiirimme rannikolla sytytään ehkä vähän vähemmän.

Vaan ei auta itku markkinoilla. Suomen kansa on puhunut. Nyt on aika nauttia. Seuraavat neljä vuotta nautitaan politiikkaa, jonka olemme itsellemme äänestäneet. Niin toimii edustuksellinen demokratia. Iloitaan siitä, että meillä sellainen on.