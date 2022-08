Siinä kesä meni kolisten ja rakastuttiin

"Sinä kesä meni kolisten ja rakastuttiin, sitten löit sä luukkusi kiinni.”

Tunnelma on nyt vähän kuin Frimanin laulussa. Aina kun kesään retkahtaa, se loppuu. Lyö luukun kii ja sanoo näkemiin – ”Seuraavan kerran olen tavattavissa noin 15.5.2023 eteenpäin. Lämpimin terveisin, kesä.”

Kuin kiertääkseen puukkoa sydämessä säämies ennusti loppuviikolle 1–2 asteen yölämpötiloja. Lisäsi, että suunta on enemmän tai vähemmän pysyvästi vakaa.

Mitä voi tehdä pieni, kesän hylkäämä ihminen? Hän voi hiljaa kiroillen ryhtyä miettimään lämmittämisen suunnittelun aloittamista.

Syksy saa, mutta minä en. Et oikein sinäkään. Ei mielellään hänkään. Ei kukaan.

Kukaan ei saa tuhlata nyt energiaa. Sähköstä voi tulla aidosti pulaa ja hinnat ovat pilvissä ainakin joulun tuolle puolen, todennäköisesti pidempään.

Viikko sitten lanseerattiin iso kampanja. Sen tavoitteena on saada 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa. Iskulause ”Astetta alemmas” viittaa lämmitykseen ja energian kulutuksen hallittuun pudotukseen.

Sen voi ajatella viittaavan myös yleisemmin elintasoon. On sopeuduttava elämään astetta–paria alempana siitä, mihin on ehtinyt viime vuosina tottua. Mitä se kullekin tarkoittaa, riippuu yksilöstä ja hänen sekä hänen perheensä elintavoista.

Kaikille yhteistä on se, että inflaatio laukkaa, Putin sotii ja korot nousevat. Se on maailma tänään. Kovin vaikea sitä on kenenkään paeta.

Yhtään se ei naurata, mutta turha sitä on itkeäkään. Paras on kun nostaa vähän kauluksia, pukee villasukat, kehuu itseään tyyliin ”hyvin sä vedät”, säästää missä voi ja keksii mielekästä tekemistä. Kuten entinen maalari totesi: Kyä tää kaikk’ viä joinki suttaantu.

Lopuksi pari lohdun sanaa kesän loppumisesta. Tuttavani mielestä kesäkautta on jäljellä koko syyskuu. Syksy alkaa vasta lokakuusta ja talvi joulukuusta.

Viisas on se, joka nukkuu yli tammikuun. Herättyään voi todeta että jahas, kohta alkavat hiihtolomat. Silloin saakin sanoa, että ensi kuun jälkeen on jo huhtikuu.

Se taas tarkoittaa, että kevät on pitkällä. Huhtikuussahan tavataan lyödä lukkoon kesälomasuunnitelmia.

Notta. Jos yhtään tuohon malliin pystyy järkeilemään, uusi kesä on jo aivan nurkan takana.