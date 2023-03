Osallistuin maanantaina päättäjäpyöräilyyn Seinäjoen kaupungin kutsusta. Ympärivuotisena työmatkapyöräilijänä olin innokas kuulemaan, miten Seinäjokea halutaan kehittää kevyen liikenteen näkökulmasta. Aiheesta voit lukea lisää seuraavalta aukeamalta.

Omasta, toimistorotan (oravan)pyörästä katsottuna työmatkapyöräily pitää minua osaltaan kuosissa. Tärkeintä on altistua raitisilmamyrkytykselle, joka oireilee usein punaisina poskina ja höyryävänä päälakena.

Oireiden helpottaessa iskee kokonaiskehollinen hyvinvointi, joka ulottuu mieleen saakka. Se puolestaan on tila, joka sujuvoittaa kaikkea elämistä, myös työntekoa.

Tällä viikolla pyöräilyni tosin on käynyt haastavaksi. Jos nyt näette minut ajamassa naurettavan hidasta siksakkia, älkää ajatelko, että voi ei, onpa noloa, tuokin noin humalassa. Syypää on keväinen lumisohjo, jossa pyöräily on kertakaikkisen hankalaa ja raskasta.

Siitä huolimatta julistan taisteluasennetta: Ylös ja ulos. Nyt on vieläpä käsillä hyvä syy hyötyulkoiluun – ennakkoäänestys alkaa tänään. Jos mahdollista, mikset lähestyisi vaalipaikkaa kevyesti, kävellen tai pyöräillen. Olet silloin skarppi ja valveutunut raapustamaan lipulle juuri sen oikean numeron.

Lapsiperheissä reissusta voi tehdä koko perheen ulkoilutapahtuman. Vanhempien esimerkki on paras tapa juurruttaa jokin käyttäytymismalli jälkikasvuun.

Hyötyliikunnasta ja paikan vaihtamisesta omin voimin olisi vielä vaikka vaaliteemaksi. Tiedetään, että Suomi liikkuu yhä vähemmän ja väsyy yhä enemmän. Ilmiö ulottuu jo lapsiinkin, mutta koskee varsinkin nuoria ja aikuisia. Kyseessä on maallemme iso ja kallis ongelma, jonka juuret ovat moninaiset.

Teknologian kehitys netteineen on tehnyt meistä ruututoukkia. Lisäksi lasten ja nuorten kalliit ja kilpailulliset harrastukset karsivat monta innokasta liikuntalajien piiristä jo alkuunsa tai ainakin liian varhain.

Hyvää on se, että ilmiötä on tutkittu ja ongelma tiedostetaan. Toivottavasti sille myös pystytään tekemään jotakin isossa kuvassa.

Se, että Seinäjoki vihdoin alkaa kehittää kevyen liikenteen kulttuuriaan, on yksi askel oikeaan suuntaan.