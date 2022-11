Toivon, että voit nukahtaa työsi ääreen

Toivon, että voit hetkeksi nukahtaa työsi ääreen. Jos voit, tiedät hornaavasi nykyaikaisen työelämän aallonharjalla.

Tosin todennäköisesti jo muinaiset foinikialaiset tiesivät, että 5-15 minuutin päiväuni tehostaa työntekoa ja parantaa tulosta. Taustalla on kivikautinen oivallus: levossa ihminen palautuu. Samalla vireystaso nousee, muisti paranee ja luovuus lisääntyy.

Hyödyistä huolimatta työaikana nukkuminen on edelleen vähän tabu, silloinkin, vaikka se parantaisi firman tulosta ja vähentäisi sairauspoissaoloja.

Paljon riippuu tottakai työpaikasta ja -tehtävistä. Monella työpaikalla ei ole mahdollista löytää edes sohvaa, missä tempaista tupsluurit. Saati, että olisi aikaa tai tilaa rauhoittua moiseen. Silti, aina voi toivoa muutosta parempaan.

Nyt, kun korona on lyönyt läpi etätyöt, moni toimistorotta ainakin on takuulla torkahtanut kesken raadannan. Siinä hän on tehnyt viisaasti.

Nimittäin – aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen on jo vuosia kannustanut digitekemisen kuormittamia työmuurahaisia päikyille: ”Kun ajattelu on kirkkaampaa, työntekokin on tehokkaampaa”, Huotilainen huomauttaa.

Myös Helsingin pormestari Juhana Vartiainen on kertonut nukkuvansa työpäivän aikana lyhyet nokoset. Herättyään hän tuntee latautuneensa uudella energialla.

Suomen Messulogistiikka Oy on jopa palkittu paremman työelämän edistämisestä sillä perusteella, että henkilökunta voi vedellä hirsiä töissä.

Jokainen muutos vaatii aina uutta ajattelua ja esimerkillä johtamista. Niin kutsuttu ensimmäinen tyyny pitääkin laskea esimiestasolla. Kun pomot alkavat nukahdella hallitusti, se vetää vähitellen muita perässään.

Päikkärit ovat siis pop. Silti, vielä tärkeämpää aikuisen olisi tutia joka yö ne kuuluisat 7-8 tuntia.

Kun ihminen nukkuu, aivot työstävät kuluneen päivän tapahtumia ja yhdistävät niitä unen logiikalla tilanteisiin, joihin saattaa joutua jatkossa.

Voi siis ajatella, että levon aikana ihminen tavallaan valmentaa itseään tuleviin koitoksiin. Kun herää kunnon unilta, voi parhaassa tapauksessa olla itsestään vähän parempi versio kuin eilen.

Eikun päätä tyynyyn.