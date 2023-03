Tylsistyminen paha, uupumus pahempi

Burnout, loppuun palaminen, on varmasti kaikille tuttu termi. Moniko sen sijaan on kuullut termistä boreout, loppuun tylsistyminen.

Itse kuulin vasta hiljattain. Googlasin aihetta pikkuisen. Tutkija Lotta Harjun mukaan (mtv.fi 18.4.22) ilmiö on yleisempi kuin ajatellaan. Siitä ei puhuta paljon, koska aihe on Harjun mukaan vähän tabu: ”Ihmiset eivät hirveästi huutele, jos töissä on tylsää”.

Boreoutin voi ymmärtää. Jos tuntuu, ettei tekemisessä ole pointtia, niin tylsistyyhän siinä. Minulle kiinnostavasta aiheesta jutun kirjoittaminen on parhaimmillaan niin nastaa, ettei kelloa edes huomaa. Toisaalta, jos vaikka samat kolme tuntia pitäisikin käyttää palaveriin, joka ei itseä puhuttele, niin aika äkkiä – boreouuuut!

Tutkimusten mukaan nuorilla aikuisilla ilmenee enemmän työssä tylsistymistä kuin meillä vanhemmilla. Nuorilla voi ehkä olla niin suuria odotuksia työn merkityksellisyyden suhteen, etteivät ne aina kohtaa todellisuuden kanssa.

Oli miten oli, jotenkin jaksan uskoa, että tylsistymisen kanssa pärjätään. Sen sijaan olen huolissani siitä, että nuorten työikäisten työuupumus on kovassa kasvussa. Joka neljännen nuoren aikuisen, välillä 23–35 ikävuotta, on raportoitu kokevan työuupumusta tai sen oireita.

Hälyttävä luku. Juuri tuon porukan pitäisi jaksaa maksaa työllään ja ahkeruudellaan meikäläisten eläkkeitä ja pyörittää tätä balettia, jota hyvinvointiyhteiskunnaksikin kutsutaan – tai on kutsuttu. Kutsutaanko enää, en tiedä. Ehkä vielä, mutta miten on 2030-luvulla?

Nuorten tulevaisuusraportin 2022 mukaan yhä useampi opiskelija pelkää, että työelämä tulee olemaan liian raskasta ja he uupuvat. (HS, 27.2.2023)

Ei nuorilla pitäisi olla tuollaisia ajatuksia. Taustalla on varmasti useitakin syitä, yhtenä niistä työelämän epävarmuuden lisääntyminen. Samaan aikaan koko maailman ailahtelevaisuus on kasvanut ja ennustettavuus tulevaisuuden suhteen heikentynyt. Jos me vanhat kääkät mitään voimme tehdä, niin ainakin kannustaa nuoria ja puhua tulevaisuudesta myönteisesti.

Kun työpaikallesi tulee nuori nyt tai vaikkapa ensi kesänä, tee parhaasi, jotta hän viihtyy ja saa hyvän työelämäkokemuksen.

Jos et löydä motia, niin laita vähän omaa lehmää ojaan: Ajattele asia niin, että sinä itse voit eläkkeellä sitä paremmin, mitä paremmin nuoret löytävät paikkansa ja jaksavat työelämässä tulevat vuosikymmenet.