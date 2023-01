Varo pääkallokelejä - harva meistä osaa kaatua kuin Loiri

Edesmennyt Vesa-Matti Loiri oli suurenmoinen taiteilija. Aivan kuin siinä ei olisi ollut tarpeeksi, hän oli myös mestarikaatuja. Vesku ei loukannut itseään hurjiltakaan näyttäneissä tilanteissa. Veikkaan, että hän olisi osannut ottaa itsensä hyvin alas myös tahattomissa liukastumisissa. Toisin kuin me muut kuolevaiset, joille siinä voi käydä huonosti.

Jo pitkään liukastuminen on ollut yleisin työmatkalla tapahtuva henkilövahinko. Vakuutusyhtiö Ifin tuoreen tiedotteen mukaan lähes joka kymmenes työmatkalla liukastuneista joutuu yli kuukauden sairauslomalle.

Riski loukkaantua työmatkalla liukastumisen vuoksi on korkein 50–60-vuotiailla naisilla. Työtapaturmatilastot tietävät senkin, että alle 50–vuotiaiden kohdalla miehet kuitenkin loukkaantuvat naisia useammin.

Myös nuori ihminen voi liukastua ikävästi. Tunnen erään jalkapalloilijan, joka joutui juuri lääkärin kautta parin viikon pakkolevolle nyrjäytettyään nilkkansa mustelmille.

Onneksi noin 60 prosenttia liukastuneista ei joudu sairauslomalle. Heistä, jotka joutuvat, joka kymmenes viettää saikulla 1–5 päivää.

Nyt plussalle siirtyvä sää vaarantaa ulkona liikkumisen seuraavan viikon ajan. Kun on ensin saatu lunta ja sen päälle räntää ja vettä, ei paljon naurata kun pitäisi lähteä jalan tai pyörällä matkaan.

Jokainen tietää sen kavalan liukkaan pinnan, joka syntyy, kun vasta satanut lumi alkaa tiivistyä tasaiseksi kanneksi. Nyt jos koskaan ovat nastakengät ja kävelysauvat paikallaan.

Keskustassa on turvallisinta kävellä ympyrää uudella torilla, jonka kantta on ainakin tähän saakka lämmitetty. Tosin kaupunki on päättänyt katkaista lämmityksen tammikuussa säästösyistä. Pitäisikö vartoa vielä tovi?

Kaupunki myös auraa teitä varsin ansiokkaasti, mistä kiitos. Sen jäljiltä kannattaa kuitenkin varoa ns. aurausliukkautta, joka on esimerkiksi pyöräilijälle myrkkyä.

Itse tapaan vetää pyörällä lipat kerran–pari joka talvi. Vielä ei ole onneksi käynyt kuinkaan. Kunhan ei risteykseen kaadu kello 8 tai 16, on Seinäjoella hyvät mahkut selvitä hengissä.

Lähipäivien iloinen uutinen on se, että energiasää on nyt mitä mainioin.

Mikään ei ole kuitenkaan ilmaista. Vastineeksi jalankulkusää tarjoaa sitä kuuluisaa pääkallokeliä.

Olkoon tasapaino kanssasi.