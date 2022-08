Viikonloppuna nautin ylellisyysyhdisteestä, jota on toivottu enemmän Seinäjoen keskusta-alueelle

Viime viikonloppuna meillä oli mökkiloma Virroilla, Vaskiveden varrella. En lähtiessä uskonut, miten väkevä kokemus siitä tulisi.

Syvässä ja pehmeässä vedessä uiminen tuntui tietysti heti hyvältä, niin kuin aina. Joka kerta on yhtä ihmeellistä, miten vedessä mieli ja ruumis elpyy, virkistyy ja voimaantuu – miltei silmänräpäyksessä.

Samoja terveysvaikutuksia liittyy pelkästään veden äärellä oleiluun. Perheenjäsenten kanssa laiturilla selällään makoilu pimeässä tähtiä katsellen oli jotakin, mitä varmasti muistelen vielä talvellakin.

Leveällä lahdella veden liike ei loppunut kokonaan missään vaiheessa. Laineiden liplatus ja laiturin pieni heijaus lisäsivät makoilun meditatiivista tunnelmaa.

Kiitos lämpimän elokuun, myös yöuinti ja yösoutu toivat mainiot muistot. Pimeässä kunnioitus vettä ja sen mahtia kohtaan kasvoi entisestään.

Kunnioitusta ja arvostusta vesi myös ansaitsee. Kun on tottunut pitämään sitä itsestäänselvyytenä, ei aina muista, miten paljosta olemme vedelle velkaa.

Maapallon yleisin kemiallinen yhdiste ylläpitää kaikkea elämää. Myös ihmisestä 2/3-osaa on vettä.

HookaksOo on läsnä kaikessa ja kaikkialla, kasteesta kasteluun ja kuljetuskanaviin, esimerkiksi.

Ja entä Suomi? Maamme runsaana risteilevän vesisuoniston ansiosta neito pysyy hyvässä hapessa, freesinä ja raikkaan vihreänä vuodesta toiseen.

Vesielementistä on aina ollut vähän pula Seinäjoella, vaikka kaupungin nimessä joki onkin. Moni soisi keskustassa olevan enemmän ja näkyvämpiä vesiaiheita. Toiveille lienee ikiaikaiset, ihmisluontoon syvälle juurtuneet syynsä.

Veden solina rauhoittaa ja auttaa keskittymään ja on monen lempiääniä. Tuskin on sattumaa, että linnojen ja kartanoiden sisäpihoille ja puutarhoihin on mielellään rakennutettu suihkulähteitä ja vesialtaita. Samalla vesielementti on ollut merkki vauraudesta ja hyvinvoinnista.

Ylellisyystuote vedestä onkin tulossa yhä enemmän. Eurooppaa on koetellut tänä kesänä pahin kuivuus vuosisatoihin. Esimerkiksi Elbe-joen nälkäkiven paljastuminen veden alta on ollut pelottava ilmiö.

Puhdas ja riittävä vesi on tulevaisuudessa yhä tavoitellumpaa. Tällöin Suomi on sijaintinsa ja vesistöjensä ansiosta entistä enemmän se ihailtu lintukoto, jossa kaikki haluaisivat elää ja asua.

Nautitaan tästäkin etuoikeudesta. Molskis.